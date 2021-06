Iñaki López frena a Eduardo Inda y María Claver por lo que dicen de La Sexta

El presentador de laSexta Noche, Iñaki López, puso este sábado su paciencia al límite a raíz de una serie de comentarios por parte de dos de sus colaboradores, Eduardo Inda y María Claver, que cuestionaron la imparcialidad de La Sexta.

El asunto a debatir era la operación Kitchen y la imputación, esta semana, de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. En pleno debate, los tertulianos Eduardo Inda y María Claver reprocharon al programa la poca visibilidad que se le ha dado en la cadena a otros casos de corrupción como los ERE de Andalucía.

"En esta casa se han hecho programas especiales", le indicó López a la analista política, que le replicó: "No, de los ERE no". La respuesta de Claver sorprendió al presentador: "¿Perdón?", le dijo.

"Cristina Pardo realizó dos programas especiales en prime time con todos los protagonistas. Un programa fantástico y demoledor", continuó defendiendo Iñaki López ante los intentos de Claver por interrumpirle para que pusiese antiguas declaraciones de Pedro Sánchez hablando de los ERE. "Aquí se ha hablado mucho de los ERE", añadió López.

"Lo de hablar de los ERE ha sido escaso", ha comentado, por su parte, el periodista Eduardo Inda, lo que ha indignado al presentador del programa.

"No, no, de escaso nada. Yo no estoy de acuerdo en absoluto, me parece una apreciación, por vuestra parte, muy de parte", ha zanjado López.