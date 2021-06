Carmen Borrego se lesiona por culpa de Torito: "Una tiene una edad..."

El zarandeo de Torito a Carmen Borrego en Viva la vida la semana pasada ha tenido consecuencias. La colaboradora del programa se quejó entonces de un dolor en el abdomen y este sábado ha desvelado que sufrió un esguince de costilla.

La hermana de Terelu Campos ha intervenido en el programa a través de una llamada telefónica para aclarar su ausencia este sábado en plató. "No he querido decir nada a nadie, que luego dicen que voy de víctima. He tenido un pequeño problemita, un esguince en una costilla flotante que se me había hundido un poquito", ha dicho.

"He pasado dos días fastidiada, pero ya estoy bien, me he ido unos días fuera para descansar", ha proseguido la colaboradora.

Asimismo, Borrego ha confirmado que el próximo fin de semana volverá presencialmente al programa "para pelearme con Avilés", ha bromeado.

La presentadora, Emma García, ha querido también hablar de Torito para indicar que "se siente mal".

En este punto, Borrego ha asegurado que se ha puesto en contacto con él. "Le mandé un mensaje a Torito para decirle que no se sintiera responsable, que fue una cosa natural y divertida y tuve la mala suerte de que me pasó esto. Una tiene una edad... No tengo nada en contra de Quique", ha aclarado.

Mood: Torito y Carmen Borrego pic.twitter.com/zWLFd6kdSj — Alexsinos (@alexsinos) May 30, 2021

Por su parte, Emma García ha anunciado que Torito tampoco está este domingo en el programa, pero no por ninguna cuestión relacionada con este incidente, sino por otros asuntos. "Lo digo para que no haya habladurías", ha avisado.