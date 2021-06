Lozano "invita" al alcalde a hablar con el Ministerio para aclarar el futuro uso del solar de los Uribe

Así, mientras el Ayuntamiento de Jaén lo ha pedido a la Junta de Andalucía para construir el Museo de la Ciudad de Jaén, el Ministerio de Cultura lo quiere para ampliar el Archivo Histórico Provincial, ubicado en el Convento de Santo Domingo.

"Le pido al alcalde y le invito al alcalde a que hable con el Ministerio", ha dicho Lozano a preguntas de Europa Press. Ha incidido en que es el Ministerio de Cultura es el que "ha pedido hacer la ampliación del Archivo en esa zona y en eso se está trabajando" y para ello ya se han mantenido reuniones con las diferentes administraciones implicadas, entre ellas el Ayuntamiento de Jaén.

Ha subrayado que como Junta de Andalucía, administración que se encarga de gestionar el Archivo y que es propietaria del solar de los Uribe, "estamos abiertos a todas las conversaciones y a todas negociaciones y escuchando lo que tiene que decir el Gobierno de España y el Ministerio de Cultura".

Preguntada por cuál de los dos proyectos se inclina, el del Museo o el de la ampliación del Archivo, Lozano ha manifestado que "todo lo que sea bueno para la ciudad de Jaén y que venga a generar riqueza, empleo y bienestar para los jiennenses, a mí me va a parecer bien".

Ha reiterado que "se tiene que hablar entre administraciones" y en este tema, "el Gobierno de España y el Ministerio tienen mucho que decir". A partir de ahí, "como delegada del Gobierno cualquier proyecto que venga a la ciudad de Jaén y que el alcalde en su autonomía quiera poner en marcha en la ciudad, que sea bueno para la ciudad de Jaén, para los jiennenses, para generar empleo y riqueza, a mí me va a parecer bien".

Con el Museo de la Ciudad de Jaén, de llegarse a construir en el solar de los Uribe, el Ayuntamiento de Jaén pretende poner en valor los restos romanos y de un palacio mozárabe que están enterrados en este solar, que durante muchos años ha sido utilizado como aparcamiento por parte de los vecinos de la zona.

Ya en diciembre del 2019 el pleno del Ayuntamiento de Jaén aprobó por unanimidad una resolución para solicitar a la Junta el terreno, ubicado entre la plaza Santa Luisa de Marillac y la calle Los Uribe. Por ello, en enero de 2020, el Consistorio trasladó la petición formal a la administración autonómica, a cuyo área de Patrimonio corresponde materializarla.

Sin embargo, a día de hoy la Junta no ha respondido afirmativamente a la cesión. El Ejecutivo central contempla destinar dicho solar a la ampliación del Archivo Histórico Provincial y para ello tiene presupuestados ocho millones de euros.

Por si fueran pocas las administraciones implicadas, también juega plaza en la partida la Diputación de Jaén como propietaria del antiguo Convento de Santo Domingo, donde actualmente se ubica el Archivo Histórico cuyos fondos gestiona la Junta de Andalucía.

En 2023 expira el acuerdo por el que la Diputación permite el uso del antiguo convento como sede del Archivo Histórico. Desde el Ayuntamiento se quiere que el Gobierno de España opte por otro enclave para construir un nueva sede para el archivo y se libere así tanto el antiguo convento como el solar de los Uribe. Diputación también deberá decidir si renueva el acuerdo para mantener el Archivo en Santo Domingo o le pone punto y final.

Por lo pronto, el Ayuntamiento no va a poder utilizar los 1,5 millones que estaba previsto al Museo de la Ciudad de Jaén con cargo a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi), confinanciada con fondos Feder. Y es que para usar estos fondos, el proyecto del Museo tendría que estar ejecutado en 2023, algo imposible ya que a fecha de hoy no se cuenta no se cuenta ni con los terrenos.

El futuro Museo contaría con elementos didácticos para la interpretación del cambio urbanístico que ha sufrido la ciudad en sus más de 5.000 años de historia, así como de los aspectos culturales y etnográficos que la caracterizan. También se plantea espacio para sala de exposiciones y una zona de cafetería con mirador.

Por otro lado, se dejaría la puerta abierta, ya con una intervención posterior, a la integración de los restos arqueológicos romanos y mozárabes que presenta el solar en el subsuelo, que permitirían incluso su conexión bajo tierra con el raudal de la Magdalena.