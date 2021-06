Las lágrimas de Fidel Albiac durante la entrevista a Rocío Carrasco: "Vamos a tratar de seguir adelante"

El pasado miércoles, Rocío Carrasco ponía el broche final a la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva con una entrevista desde el plató de Telecinco que ha mostrado, semana tras semana, un nuevo episodio de su vida que ha ayudado a visibilizar la violencia machista. El programa Socialité ha mostrado este sábado algunas imágenes de lo que no se ha visto en televisión, como las lágrimas de su marido, Fidel Albiac, que se encontraba tras las cámaras apoyando a su pareja.

El sevillano llegó a las instalaciones de Mediaset un poco más tarde que Rocío Carrasco y acompañado por Anabel Dueñas, la cantante que protagoniza el musical de Rocío Jurado y gran amiga de la pareja.

Asimismo, el programa ha desvelado que hubo un cambio de vestuario de Rocío Carrasco poco antes de que comenzara la entrevista en directo. En un principio se había preparado un traje de color naranja, pero finalmente se cambió por otro con un estampado de corazones en blanco y negro, el que finalmente lució en televisión.

"La veo tranquila, segura y sin miedo", aseguró Albiac a la reportera de Socialité que le preguntó por cómo estaba viviendo la entrevista de Carrasco.

Asimismo, el marido de Rocío Carrasco fue incapaz de contener las lágrimas en dos momentos concretos, tal y como ha mostrado el programa de Telecinco. "Fidel se emociona cuando Rocío Carrasco habla de la verdadera familia Mohedano", comenta durante la grabación una periodista de Socialité. Posteriormente, "mientras habla Antonio Carrasco, el tío de Rocío, podemos ver a Fidel emocionado y con los ojos llenos de lágrimas", continúa describiendo la reportera.

Sin embargo, uno de los temas que Fidel Albiac ha evitado presenciar durante la entrevista ha sido el de Rocío Flores. El abogado optó por salir del plató para no escuchar esa parte, tal y como ha mostrado Socialité.

Durante los cortes publicitarios, Fidel Albiac ha estado cerca de Rocío Carrasco, a quien ha acompañado a tomar el aire, y también presenció el programa desde el control de realización para no perderse ningún detalle.

"He vivido la emisión con mucha expectación y viendo con sorpresa todo lo que estaba sucediendo. A Rocío la he visto bien, aunque a veces no estaba muy cómoda. Ahora vamos a tratar de seguir adelante", ha confesado Albiac.

Rocío Carrasco, por su parte, ha asegurado que tras la entrevista está "satisfecha, y empieza una nueva etapa para mí, interiormente".