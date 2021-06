Antifrau conclou que no es justifiquen els 772.000€ en sobresous a tinents d'alcalde de València

L'Agència Valenciana Antifrau ha conclòs en el seu informe provisional que els sobresous que van cobrar deu tinents d'alcalde del PSPV, Compromís i València en Comú en l'anterior mandat, de 2015 a 2019, a través d'un "complement d'especial responsabilitat" de 25.000 euros a l'any per a cobrar el mateix sou que un edil amb dedicació exclusiva no estan justificats.

En concret, Antifrau assenyala que "ni es van motivar ni es van detallar ni s'han acreditat les competències i responsabilitats especials dels tinents d'alcalde en eixa legislatura (2015-2019) que justificaren l'aplicació del complement", el muntant global del qual ascendeix a més de 772.000 euros.

La Llei orgànica 2/2012 del 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera introdueix límits retributius dels membres de les Corporacions Locals i limitació del nombre de càrrecs públics amb dedicació exclusiva, recorda Antifrau en el seu informe. No obstant això, l'Ajuntament de València va adoptar la decisió política quant a retribucions, segons la seua pròpia justificació, "per a no perjudicar els membres de l'oposició" mantenint el règim de dedicació exclusiva.

Però per a mantindre les retribucions dels membres de l'equip de govern, 8 tinents d'alcaldia amb dedicació parcial del 75% van compatibilitzar les retribucions per aquesta dedicació amb el reconeixement d'un complement d'especial responsabilitat que compensava les seues retribucions al 100% de la dedicació exclusiva.

Aquest sistema formalment acreditava que no se sobrepassava el límit legal de 25 regidors amb dedicació exclusiva però "de facto, el seu efecte pràctic és que l'Ajuntament va retribuir a 31 regidors de 2015 a 2019 el mateix import en termes que el fixat per a regidors amb dedicació exclusiva "el que materialment pot implicar l'incompliment del límit de càrrecs públics amb dedicació exclusiva" i una "interpretació que violenta la voluntat expressada en la norma", adverteix Antifrau.

A més, l'informe assenyala que no s'ha acreditat de quin servei va partir la iniciativa del complement d'especial responsabilitat ni perquè es va quantificar en un 25% addicional, percentatge que equipara les retribucions amb el règim de regidors amb dedicació exclusiva, "ni s'ha presentat informe al respecte de cap tipus ni els preceptius ni cap altre que estudiara en el seu moment la proposta i la quantificació econòmica d'aquesta".

"Responsabilitat implícita en el càrrec"

És més, afig, als tinents d'alcalde ja se'ls retribuïa per la responsabilitat, "eixa responsabilitat va implícita en el càrrec i per això les seues retribucions són en un percentatge sobre el sou de l'alcalde, més elevat que els altres membres que no ostenten aquest càrrec".

Per això, la seua retribució era del 90% per als tinents d'alcalde del número 3 al número 10, sobre el sou de l'alcalde en relació als regidors amb dedicació exclusiva que tenien reconegut una retribució del 80,5% sobre aquesta quantitat. Per tant, el 75% de dedicació parcial, se'ls hauria d'haver aplicat a aquest percentatge del 90%, perquè la retribució fóra proporcional a la dedicació.

No obstant això, a la resta de regidors que optaren per dedicació parcial sí que se'ls minorava proporcionalment en eixe percentatge de reducció.

Quant als límits a les retribucions per dedicació parcial, Antifrau recorda que tant la nota informativa del Ministeri d'Hisenda com el Dictamen del CJCCV coincideixen que "no tots els membres de la corporació local poden ser declarats en aquesta situació, en la mesura en què, per exprés mandat legal, queda reservada per als càrrecs representatius locals que realitzen funcions de presidència o vicepresidència d'òrgans col·legiats municipals, els que ostenten delegacions o els qui desenvolupen responsabilitats que així ho requerisquen".

També apunten que cal distingir entre els municipi amb població inferior a 1.000 habitants i municipis amb població superior a eixa xifra. En el primer cas d'acord amb la Llei 22/2013 de Pressupostos de l'Estat per a l'any 2014, els límits de les retribucions per dedicació parcial es fixen en funció del percentatge de dedicació en relació amb la jornada laboral.

En el cas de municipis de mil o més habitants el límit màxim que poden percebre per tots els conceptes retributius els qui exercisquen el seu càrrec en règim de dedicació parcial (75%, 50%, 25%) correspon a la quantia màxima de referència per trams de població prevista en el paràgraf primer de la citada disposició addicional de la LPGE 2014.

Posteriorment, Antifrau retrau que tampoc "no s'han explicat les causes que van portar a la modificació del règim de retribucions per als càrrecs electes per a la legislatura 2019-2023. "No queda justificada la implicació del principi de proporcionalitat entre la dedicació parcial i l'import a percebre" i segons l'acord de la junta de govern del 18 de juliol de 2019, els regidors que prestaven els seus serveis amb una dedicació parcial al 75% perceben el 93,14% de les retribucions dels regidors amb dedicació exclusiva.

Termini de 10 dies hàbils

L'Agència Valenciana Antifrau concedeix ara un termini de deu dies hàbils a comptar des de la recepció del present informe provisional d'investigació per a formular al·legacions davant la Direcció d'Anàlisi i Investigació de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.