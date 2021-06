Detingut per portar 16 grams de cocaïna, donar positiu en drogues i conduir sense segur i sense ITV

La Guàrdia Civil ha detingut un home que suposadament portava damunt 16 grams de cocaïna a Onda (Castelló), va donar positiu en el test de drogues i conduïa un vehicle sense segur obligatori ni la ITV.

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, la detenció s'ha produït en el marc dels servicis que la Guàrdia Civil vé desenvolupant per a combatre el tràfic de substàncies estupefaents a la província de Castelló durant tot l'any.

La Guàrdia Civil d'Onda, en un operatiu en el qual va comptar amb el suport de Policia Local de la localitat, va confiscar el passat 3 de juny de 16 grams de cocaïna al conductor d'un vehicle que circulava per la població.

L'actuació policial es va iniciar després de obligar a parar a un cotxe en el qual els seus dos ocupants van començar a mostrar una actitud nerviosa davant la presència dels agents i va culminar amb la detenció d'un dels homes, de 53 anys, per un presumpte delicte de tràfic de drogues, en portar amagat en la seua roba interior dos bosses de plàstic que contenien la droga.

Així mateix, després de diverses gestions, es va poder corroborar mitjançant un test de drogues que l'ara detingut presentava en eixos moments en el seu organisme substancies estupefaents i no tenia en vigor ni el segur obligatori ni la ITV del vehicle, per la qual cosa ha sigut a més proposat per a sanció administrativa per aquests fets.

Les diligències instruïdes juntament amb el detingut van ser entregades en els Jutjats de Nules.