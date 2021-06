Cvirus.- Puig mostra preocupació per les festes en Sant Joan i demana mantindre la prudència

20M EP

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrat la seua preocupació per les possibles festes que es duran a terme el 24 de juny per Sant Joan, i ha insistit a "mantindre la prudència" per a evitar la propagació del coronavirus.