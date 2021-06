Labairu niega un "trato de favor" y dice que cumplió la ordenanza al retirar el coche sin pagar la grúa ni la multa

Labairu ha manifestado que "no se me ha ocurrido" dimitir, tal y como lo ha solicitado EH Bildu, y ha asegurado, ante la petición comparecencia de esta coalición y Geroa Bai, que "el primero que pidió la comparecencia fui yo".

El edil ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto con el director del área, Patxi Fernández, a quien EH Bildu también ha pedido su dimisión.

Según ha explicado Labairu, cuenta con una tarjeta habilitante que "no estaba en el salpicadero" en el momento en que se lo llevó la grúa" pero que "estaba visible" al estar "entre los asientos".

El concejal ha insistido en que "cumplí con la ordenanza por lo que no tengo de qué arrepentirme" y "seguí totalmente las instrucciones que se me dio por parte de la Policía Municipal". Y ha asegurado que "no tuve ningún trato de favor con respecto a cualquier ciudadano que le hubiese ocurrido lo mismo que a mi en estas circunstancias" y así "lo podré demostrar en la comisión de Presidencia".

Además, ha destacado que "no es que tuve opción de pagar o no pagar" sino que "el policía actuó en función de la ordenanza y a mi me devolvió el coche". "Lo habían quitado irregularmente de la zona donde lo había aparcado, y cuando el policía comprobó que estaba todo correcto se me devolvió el coche", ha indicado. "Actué como me dijo el agente que tenía que actuar", ha insistido Labairu.

Preguntado sobre las dudas que ha expresado EH Bildu sobre la documentación realizada en este caso, el edil ha afirmado que "cuando uno firma un documento lo importante es lo que pone en el documento y donde lo firma; dónde está ese documento, si es una servilleta o un papel con membrete del Ayuntamiento o sin membrete tiene menor importancia". "Lo que importa es lo que dice el policía y lo que afirma, porque eso es lo que trae las consecuencias", ha subrayado.

"Echar porquería dentro de ese tema es bochornoso y poner en tela de juicio la honradez de una policía aún peor", ha censurado Labairu, "y más viniendo de quien viene, una persona que ha sido alcalde de Pamplona". En este sentido, ha pedido a Joseba Asiron que "estudie su propia resolución sobre la entrega de protección de datos que hizo en 2018" en la cual "da indicaciones de cómo se tienen que entregar los datos a la oposición" para que vea "si es limpio o no es limpio lo que recomendaba".

Por su parte, el director del área, Patxi Fernández, ha considerado que "no tiene ninguna justificación" que se pida su dimisión" y ha asegurado que "se siguió la ordenanza como con el resto de ciudadanos".

Ha aseverado que a "todos" los ciudadanos a los que les ha retirado el coche la grúa porque el ticket no estaba visible "se les devuelve el coche sin cobro" si pueden demostrar que habían pagado previamente. En el caso de Labairu, ha destacado que "tiene una autorización expresa, ni se le tendría que haber quitado el coche la grúa" porque esta autorización está en la base de datos del Consistorio.

Fernández ha negado que haya "entorpecido" la entrega de la documentación solicitada, como ha afirmado EH Bildu, y ha asegurado que "cada vez que la han pedido se les ha entregado". "Otra cosa es que no les guste lo que se les ha entregado porque el informe jurídico que acompaña esa información dice qué se les puede dar unos datos y otros", ha precisado.

Por otro lado, ha explicado que el expediente del policía está en papel porque "todavía esos expedientes aún siguen en papel, así los hemos heredado". "Yo no hago el expediente ni el escrito", ha resaltado Fernández, que ha afirmado que vio este documento "cuando hubo esas preguntas de EH Bildu". "No importa que este en papel o mecanografiado, sino que está suscrito por un policía que dice esto", ha recalcado.