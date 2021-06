Roi Méndez falla estrepitosamente una pregunta en 'Pasapalabra' y Twitter se llena de bromas y memes al respecto

En Pasapalabra se ven desfilar famosos cada pocos días. Su labor es ayudar a los concursantes a ganar la máxima puntuación posible en las pruebas previas al temido rosco. Por ello, su labor tiene cierta responsabilidad.

Uno de los últimos en pasar por el programa ha sido el exparticipante de Operación Triunfo 2017, Roi Méndez. En su paso por el concurso musical coincidió con Roberto Leal, que lo presentaba.

Roi formaba parte del equipo de Pablo Díaz, que ya lleva casi un año en el programa. La primera prueba con la que abre Pasapalabra es Una de cuatro, en la que se ofrecen cuatro respuestas y deben adivinar cuál es la que responde correctamente a la pregunta que formula Roberto Leal. Fue aquí donde el extriunfito metió la pata al afirmar que Pedro Duque representó a España en Eurovisión en 1989 y quedó sexto.

Entre las cuatro opciones estaban Pedro Duque, Whoopi Goldberg, Walt Disney y Nina (que participó como profesora en varias ediciones de OT). Por ello, el fallo de Roi resultó tan llamativo, ya que de las cuatro opciones solo Nina se prestaba a ser la correcta por mera lógica.

Ante esto, Roi, que ya ha demostrado en otras ocasiones su sentido del humor, no dudó en compartir su experiencia con sus seguidores de Twitter afirmando: "Acabo de decir en Pasapalabra que Pedro Duque representó a España en Eurovisión. Me confundí con Pedro Marín, que tampoco representó a España en Eurovisión".

Durante Pasapalabra, tras agotar el tiempo de la prueba, Leal no pudo resistirse a preguntar a Roi qué se le había pasado por la cabeza. El cantante contestó: "Ah, ¿era nuestra Nina? Es que me parecía tan obvio que dije Pedro". Los usuarios de Twitter no han dudado en sumarse a las risas del presentador y del propio Roi con una tanda de comentarios ingeniosos.

Entre los mensajes que Roi recibió se cuentan los de la presentadora de informativos, Mónica Carrillo, el cómico Ángel Martín o el reciente representante español en Eurovisión, Blas Cantó.