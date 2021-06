Abierto hasta agosto el Concurso de Narrativa Femenina 'Princesa Galiana'

Los interesados podrán presentar sus novelas en el Ayuntamiento de Toledo hasta el próximo 3 de agosto y la temática deberá versar sobre cualquier aspecto humano que contribuya a resaltar la figura de la mujer, ha informado en nota de prensa el Consistorio.

Según recogen las bases, las modalidades de premios que será objeto de concesión son: primer premio y accésit mujer novel.

Podrán optar al Accésit mujer novel de los premios 'Princesa Galiana', aquellas escritoras noveles que presenten una novela original e inédita y tendrán dicha consideración de novel quien no haya publicado más de tres obras en cualquier modalidad, bien sea por medios tradicionales o digitales, así como quienes no hayan autopublicado.

Los premios 'Princesa Galiana' que se concedan de acuerdo con la presente convocatoria se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria, con el límite máximo de 4.500 euros, sin perjuicio de los gastos derivados de la primera edición de las obras premiadas.La cuantía del primer premio es de 3.000 euros y la del Accésit mujer novel de 1.500 euros.

En ambos casos, el Ayuntamiento de Toledo sufragará los costes derivados de la primera edición de las novelas premiadas. Además, cada premiado recibirá 50 ejemplares de la primera edición de su novela.

De otro lado, la concesión de los premios implicará la cesión de los derechos de propiedad intelectual derivados de la primera edición de cada una de las obras premiadas.

Los premiados responderán de la autoría de las obras premiadas declinando, el Ayuntamiento, cualquier responsabilidad que pudiera serle exigida a los autores por terceros.

Las novelas, deberán estar escritas en castellano y se presentarán encuadernadas por triplicado ejemplar, en formato DINA 4, mecanografiados a doble espacio, con márgenes justificados de 2cms., a derecha e izquierda y tipo de fuente Times New Roman, en cuerpo 12, por una sola cara y con una extensión mínima de 80 hojas y máxima de 180 hojas. A ser posible, se presentarán también en formato digital.

Asimismo, deberán presentarse sin firma, ni detalles que puedan identificar al autor o autora adjuntándose en un sobre cerrado, que podrá ser lacrado y en el que figurará el título de la novela y la leyenda XVIII Concurso de Narrativa Femenina 'Princesa Galiana'.

La identificación de la persona autora de la novela se contendrá dentro del sobre cerrado y lacrado adjunto, donde constarán los datos personales (nombre, apellidos, dirección postal y electrónica y teléfono).

Las novelas presentadas serán valoradas por un jurado compuesto por personas relevantes dentro del mundo de las letras, por miembros del Consejo Local de la Mujer, de las que al menos el 50 por cien serán mujeres y por la alcaldesa o persona en quien delegue, que formará parte del mismo.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de tres meses, contados desde la fecha de publicación de la convocatoria en el BOP, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.