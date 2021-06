El estreno de Rocío, contar la verdad para seguir viva causó un gran revuelto y mucha curiosidad, tanta que parece que incluso algunos funcionarios habrían querido saber más sobre el expediente en violencia de género de Rocío Carrasco y accedieron a él de forma indebida.

Así lo ha compartido El País, que ha informado que la Fiscalía está investigando a una decena de funcionarios, que en principio son mayoritariamente de Valencia, Alicante y Castellón, aunque no se descartan otros territorios. El motivo no es otro que el acceso a los datos de la hija de la Jurado, aunque sus funciones no estaban relacionadas con el caso, a través del sistema de vigilancia de víctimas de violencia machista conocido como Viogén.

Esta información confidencial, a la que solo tienen permiso trabajadores de los Servicios Sociales, la Policía y los jueces, deja un rastro, pues hay que acceder con clave, pero el Ministerio de Interior detectó entradas el 22 de marzo, un día después de la emisión del primer episodio de la serie documental.

El día 26, tras descubrir que estos accesos indebidos no parecían estar relacionados con el caso de Rocío Carrasco, la secretaría de Estado de Seguridad decidió bloquearles el acceso a todo el sistema y se les informó del motivo, ya que ellos comenzaron a reclamar la imposibilidad de utilizar una herramienta necesaria para su trabajo.

La Consejería de Justicia de la Generalitat Valenciana abrió un expediente informativo y otro disciplinario a finales del mes de marzo e informó de los hechos a la Fiscalía, que abrió una investigación en las tres provincias valencias, aunque en Alicante se ha archivado.

Según fuentes de Justicia, los trabajadores han sido destinados a otros puestos ajenos a la atención de víctimas de violencia de género, pero El País ha informado de que algunos afectados se quejan de que no les dan ninguna ocupación en sus nuevos puestos de trabajo.

Viogén contiene los datos de diferentes instituciones públicas como la información de las víctimas de violencia machista y de sus agresores, las denuncias presentadas, fechas, resoluciones judiciales o informes periciales, entre otros. Pero estos accesos indebidos parecen haber sido fruto de la simple curiosidad personal, pues en la investigación no se ha detectado que ninguno de los datos consultados se hayan utilizado con otro fin.