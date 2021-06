El miércoles finalizó Rocío, contar la verdad para seguir viva y, aunque habrá una segunda parte centrada en la familia Jurado, parece que Rocío Carrasco, ahora que ha contado su historia, ha sentido como el renacer de un fénix tras liberarse de la carga que le ha supuesto 20 años de silencio. Es por ello que muchos de sus amigos se alegran de que diera ese paso, y uno de ellos es David Valldeperas, uno de los directores de Sálvame.

El periodista, que trabajó muy de cerca con ella en Hable con ellas, reflexionó este jueves en el programa de Telecinco después de que su amiga contara todo su infierno vivido, algo que reconoce que le "produce felicidad", pues ve un cambio de actitud en ella.

"He compartido algún tiempo con ella, y he trabajado también con ella. La he visto sufrir mucho y, después de que haya conseguido contar su historia, la veo más liberada y contenta, y eso me produce felicidad", confesó el director a Carlota Corredera. "Hemos compartido mucho tiempo juntos dentro y fuera de la tele y también la he visto en momentos muy bajos".

"Verla ahora serena y tranquila... ¿Sabes? Es que ha sido complicado venir a veces a trabajar... No te estoy hablando de ahora, te estoy hablando de Supervivientes y GH VIP", aseguró Valldeperas refiriéndose a los realities en los que participaron Rocío Flores y Antonio David, respectivamente. "Fue una época muy compleja, porque cuando juegas con los sentimientos es difícil encontrar una explicación que calme a esa persona".