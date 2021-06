La Plataforma del Polígono Sur pide "no repetir planes que no ayudan a salir de la marginación y la pobreza"

En un comunicado emitido con motivo de su tradicional Día de la Esperanza del Polígono Sur, la citada plataforma ha expuesto que "después de 30 años de actuaciones de las administraciones" mediante instrumentos como el plan de Barriadas Preferentes o el Plan Integral, "que no han dado resultados", la sociedad del Polígono Sur sigue reclamando que desaparezcan "la pobreza, el paro y la exclusión" que tantas familias sufren.

"Que las colas del hambre desaparezcan y que las Cáritas de nuestras parroquias no sean sustitutas del trabajo que las Administraciones deben realizar. Que el Ingreso Mínimo Vital llegue a las familias que lo necesitan y que los procesos de inserción y formación para el empleo se realicen. Que el absentismo y fracaso escolar no existan y que si los niños/as de nuestros barrios se van a otras zonas a estudiar sea por voluntad propia y no por el fracaso del sistema educativo", enfatiza el colectivo.

Además, la plataforma reclama que "se vele y se haga seguimiento para que los espacios públicos no sean invadidos por aquellos que ejercen un comportamiento incívico y antisocial".

Y especialmente, solicita "que se realicen evaluaciones de las actuaciones" públicas y se analicen los resultados, "de cara a que el dinero de los contribuyentes se invierta adecuadamente y no se repitan programas que no ayudan a las familias a salir de la marginación y la pobreza".