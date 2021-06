Tamara Falcó, en 'El hormiguero': "Estoy muy contenta de ser de derechas"

Tamara Falcó volvió con fuerza este jueves a El hormiguero tras ausentarse dos semanas. La tertuliana comentó con Pablo Motos y sus compañeros de mesa (Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val) lo que habían provocado esas ausencias: "Decían que me habíais despedido", afirmó la colaboradora.

Tras tratar ese tema y la participación de Isabel Preysler, en Mask Singer: "No sabía que era ella porque nunca identificas a tu madre con un gato chulapo", el presentador dio paso a Pardo para comentar la subida de la tarifa eléctrica.

"Ha habido días que estábamos pagando un 40% más que el día anterior, la luz está carísima, y lo que se ha hecho es recomendar a los ciudadanos que pongan los electrodomésticos en determinados horarios: de madrugada o el fin de semana", señaló la colaboradora.

Pero la periodista destacó entre risas que "es una coña marinera que te digan que si planchas a las 3:00 de la mañana vas a ahorrar 95 euros al año, porque si ya no es agradable planchar de día, ya planchar de noche...".

Juan del Val, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Esta es la forma del Gobierno que tenía para recaudar más solamente de los ricos, ¿no? Creo que la izquierda ya no es de izquierdas", añadió Del Val. "Este Gobierno ha perdido la referencia de lo que es ser de izquierdas, que es la igualdad de oportunidades y la lucha de clases porque este es un Gobierno de eslóganes".

Entonces llegó el turno de Falcó, que afirmó que "me quedo un poco tocada con lo que has dicho de ser de izquierdas, porque es todo lo bueno. Entonces, ¿qué es ser de derechas?".

Pero el comentario que dejó a todos sorprendidos fue cuando aseguró que "pienso en los líderes que tenemos en Madrid y en lo que han hecho por la gente menos favorecida y, la verdad es que estoy muy contenta con ser de derechas".

Tamara Falcó, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Polémicas de pareja

Motos cambió de tema para preguntar a sus tertulianos si espiarían el móvil de su pareja. La hija de Isabel Preysler, que ha sido protagonista en la prensa del corazón por supuestas infidelidades de su novio, señaló: "Yo no veo ni mis propios WhatsApp, no me voy a poner a ver los de él, y eso que tengo sus códigos...".

"Mi confianza radica en que yo jamás te voy a cotillear el móvil, precisamente porque confío en ti", reconoció Roca mirando a su marido, que añadió: "La gente tiene derecho a tener secretos". El presentador también dio su opinión del tema: "No necesito tener nada malo para que se respete mi privacidad".

Y añadió que "los celos son tóxicos, son el origen del maltrato y deberían explicarse desde la infancia", mientras que Falcó concluyó con el tema afirmando que "es una enfermedad, no se puede ser feliz así".