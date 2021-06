Tamara Falcó vuelve a 'El hormiguero': "Mi relación con los paparazzis ha sido tensa, pero les perdono"

Tras dos semanas sin acudir a El hormiguero por asuntos personales, Tamara Falcó volvió a sentarse este jueves en la mesa de la tertulia del programa de Antena 3 junto a Pablo Motos, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

"Tamara, bienvenida, me alegro de no haberte despedido...", comenzó diciendo el presentador a la hija de Isabel Preysler, que le contestó entre risas: "¡Yo también! Me llegaron los rumores y les dije que no, pero llamé corriendo a Laura –la mujer de Motos- para preguntárselo".

El valenciano señaló que "me sorprende muchísimo porque lo expliqué dos veces y la verdad no sirvió de nada". Y le preguntó: "¿Ha bajado ya lo de los paparazzis? Porque has tenido unas semanas bastante toledanas".

"Sí, ha bajado, pero es mejor no mencionarles mucho porque parece que les convocas... Ha sido complicado porque tenía mi rutina y me perseguían con cámaras, ha sido muy tenso, la verdad, pero les perdono", aseguró Falcó, que añadió "es bastante egoísta porque si no lo hago es más tiempo en el purgatorio según mis creencias".

La participación de Isabel Preysler en 'Mask Singer'

El presentador también quiso comentar la participación de la madre de su colaboradora en Mask Singer: "Lo vimos juntas, pero no sabía que era ella porque nunca identificas a tu madre con un gato chulapo. Lo hizo fenomenal".

Tamara Falcó, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Del Val le preguntó: "¿Sabías que iba a participar en el programa?". Falcó respondió: "La pregunta es si lo supe, y es posible... o no... Se lo pasó fenomenal y canta muy bien, en casa siempre se lo hemos dicho".

"Incluso Julio Iglesias le decía que tenía que ir en su coro y si se hubiera ido con él, quien sabe...", señaló la tertuliana, provocando las risas de sus compañeros de tertulia y del público presente en las gradas del programa.

Motos le preguntó si Isabel Preysler suele cantar en casa: "Si, le encanta la música y ABBA le gusta mucho –cantó el tema Waterloo en Mask Singer-". El presentador quiso saber quién era la persona que cantaba mejor en su casa.

Entre risas señaló que "tenemos algunos cantantes en casa, pero mi hermana Chábeli está segura de que ella es la que mejor canta, pero para escucharla tendríais que invitarla".

Motos estuvo rápido y afirmó que "si tú haces la gestión, yo la invito para que venga y que cante", pero Falcó admitió que "no creo que venga porque ahora se dedica a hacer cojines y su faceta como cantante ha pasado".