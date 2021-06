Alexia Rivas se enfrentará a María Patiño en 'Viernes Deluxe'

Telecinco sigue apostando por emitir Top Star los sábados y el Deluxe los viernes. Así, ya se ha anunciado a la invitada principal de esta semana: Alexia Rivas. La joven acudirá a aclarar algunas de las polémicas que la han rodeado a lo largo de las últimas semanas.

El espacio presentado por Jorge Javier Vázquez llega después de que, en su entrega anterior, ilustrara la complicadísima situación a la que se enfrentó Lucía Dominguín: el secuestro de sus hijos. Esta vez, Alexia Rivas tendrá que reencontrarse con María Patiño, que acudirá como colaboradora, en un contexto en el que la relación entre ambas no está en su mejor momento.

Y es que, recientemente salieron a la luz en los audios en los que la joven ponía en tela de juicio la profesionalidad de Patiño. Ambas trabajaron juntas en Socialité hasta que estalló el Merlo's Place. Fue a ese programa donde, según contó Rivas en una entrevista publicada este miércoles, Patiño acudía una hora antes de que empezara su emisión, dando a entender que su implicación en el formato era mínima.

Además, declaró que prefería a Nùria Marín como presentadora del programa. La joven llega tras ser la penúltima expulsada de Supervivientes 2021. Por su parte, Patiño se defendió en Sálvame.

"Yo con su edad ya había presentado. Quizás con el tiempo logre llegar a algo que a mí me apasiona, que es tener un hueco en mi profesión. No me creo su victimismo. No ha sido portada por primera vez, ya salió con Alfonso en robados pactados cuando eran protagonistas. Con mi profesión no va a jugar nadie", dijo con contundencia. Además, Viernes Deluxe repasará la última hora de Supervivientes, con exconcursantes, tertulianos y familiares.