María Patiño estalla contra Alexia Rivas y le lanza una advertencia: "Ni ella ni nadie va a jugar con mi profesión"

María Patiño respondió este miércoles a las últimas declaraciones que ha hecho Alexia Rivas en una revista en la que habla de su época en Socialité, programa en el que coincidieron, y de su relación y opinión de la veterana periodista.

Entre otras cosas, la superviviente, recientemente expulsada del reality de Mediaset, recordaba que ella tiene "muchos años menos" y que Patiño "llega una hora antes de que empiece Socialité", poniendo así en duda la profesionalidad de la presentadora.

Además, Alexia cargó contra la forma de presentar de Patiño y aseguró que a ella le gustaría estar al frente de Socialité.

Por todo esto, la colaboradora de Sálvame tomó la palabra, siendo muy dura con la joven periodista.

"Yo a su edad ya había presentado un programa, había encontrado al amor de mi vida y tenía un hueco en mi carrera laboral. No me creo nada su victimismo. Ni ella ni nadie va a jugar con mi profesión", dijo tajante Patiño.

"Sé que puede parecer que yo tengo una obsesión con la edad por todas las intervenciones quirúrgicas que me he hecho, pero no es así. Yo sé que ella lo ha dicho para hacerme daño, pero que no se crea que me estoy clavando un alfiler en el estómago", reconoció la veterana periodista.

Sobre el paso de Alexia por Supervivientes, aseguró: "Es llamativo que haya tenido una oportunidad de oro porque ha estado en un reality y ha pasado desapercibida, pero ha decidido soltar lo que ha podido tanto en el plató respecto a un compañero suyo y en esta ocasión me toca a mí".