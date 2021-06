Alaska se pronuncia en 'El hormiguero' sobre el negacionismo de Miguel Bosé y Victoria Abril

El hormiguero cerró una de sus semanas más musicales (todos sus invitados fueron cantantes) con la visita este jueves de Alaska, que presentó su nuevo EP, Existencialismo Pop, que se publica el viernes 4 de junio, y el single Momentismo absoluto.

Alaska nos presenta el nuevo EP de @FangoriaOficiaI “Existencialismo Pop” que se publica mañana #AlaskaEHhttps://t.co/M3Bz3dcXXA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 3, 2021

Tras comentar con Pablo Motos algunos detalles del disco, el presentador quiso que su invitada se explicase el motivo por el que pronunció sobre la polémica con Miguel Bosé y Victoria Abril: "Dijiste que tenían derecho a expresar una opinión, al margen de que no eres negacionista, y querías defender la libertad de expresión", señaló el valenciano.

Alaska le contestó que "no defiendo lo que las personas han dicho, pero defiendo que digan lo que consideren. Luego cada uno pensaremos lo que pensemos de esas personas, pero esto no es un juicio popular".

"Si no estás de acuerdo y te parece una barbaridad, vale, pero entonces nadie hubiera dicho nada, porque lo que hoy no es una barbaridad, lo fue en su día. Incluso lo que es una barbaridad y lo será siempre, no importa", añadió.

Alaska, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

La invitada continuó explicando que "esto es complicado y te retrae, hace que no opines de nada. Y es que, con solo decir que digan lo que quieran, hizo que apareciera en los programas de televisión como una nueva negacionista, pues ya está bien".

También destacó que "eso hace que un día que iba por la calle con mi mascarilla viniera una persona y me dijera que era una traidora: ¿Qué está pasando...?".

Su lado más personal

Motos también quiso compartir con los espectadores una de las manías de Alaska: "Tenías apuntado lo que ibas a hacer en los próximos dos años y señalando los minutos...".

La cantante respondió que "tengo una lista de básicos, otra para semanales, mensuales y la lista de la maleta. El cambio se debe a que, en vez de volverte loca, piensas que la vida sigue y que si se cae una fecha mañana no es un drama, aprendí a fluir y en mi agenda ahora hay muy poco escrito".

También comentaron su actual etapa como presentadora del programa Cine de barrio en La 1: "El 'Landismo' es antropología pura: la discoteca, la casa, los vestidos... Pero mi película favorita es El extraño viaje, de Fernando Fernán Gómez, recomiendo totalmente revisionarla".