Cvirus.- La Comunitat Valenciana notifica 205 casos i sis morts

D'aquesta manera, la xifra total de positius en 395.144 persones. Per províncies, 23 a Castelló (41.029 en total); 69 a Alacant (147.987 en total); i 113 a València, (206.127 en total); mentre que el total de casos no assignats es manté en un.

Així mateix, s'han registrat sies defuncions per coronavirus des de l'última actualització, dels quals dos corresponen als últims 7 dies, dos del passat mes de desembre de 2020 i els altres dos d'aquest mes de gener.

Així, el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 7.441: 805 en la província de Castelló, 2.840 en la d'Alacant i 3.796 en la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 114 persones ingressades i 28 llits UCI ocuapdas: 22 en la província de Castelló, 4 pacients en UCI; 29 en la província d'Alacant, 7 d'ells en la UCI; i 63 en la província de València, 17 d'ells en UCI.

No obstant açò, des de l'última actualització s'han registrat 182 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 397.400 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia.

Per províncies, les altes es distribuïxen de la següent manera: 41.515 a Castelló, 148.354 a Alacant i 207.474 a València. El total d'altes no assignades es manté en 57. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 1.773 casos actius, la qual cosa suposa un 0,44% del total de positius.