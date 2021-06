Sindicats convoquen concentracions de personal temporal i interí d'administracions públiques per l'EBEP

Les concentracions segueixen amb la planificació habitual de mobilitzacions per a exigir al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública la modificació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), han explicat els sindicats en un comunicat.

Les modificacions, "seguint les recomanacions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), han d'introduir sancions a les administracions que abusen de la temporalitat; així com resoldre el problema actual de temporalitat", han defès.

Al seu juí, perquè una sanció "siga realment dissuasòria i protectora dels treballadors" ha de passar "necessàriament per la consolidació de l'ocupació" i fer-ho fix.

"Contràriament a aquesta fi, les diferents administracions pretenen reduir la temporalitat amb ofertes massives d'ocupació que, com diu el TJUE, ni tenen caràcter sancionador ni garanteixen la protecció del personal víctima de l'abús, doncs, es limiten a consolidar les places i no a les persones", han denunciat.

Els sindicats exigeixen la "retirada immediata" de la proposta feta pel ministre Miquel Iceta, que "sanciona amb l'acomiadament automàtic a les persones que ocupen una plaça vacant més de tres anys i amb la congelació d'aquesta plaça que, no podrà ser proveïda per reglament en un període d'un any".

"És a dir, sanciona els treballadors i treballadores víctimes de l'abús i penalitza a les usuàries i usuaris dels servicis públics amb una reducció temporal de plantilles; mentre que les administracions incomplidores es mantenen impunes", han criticat.

És per açò que les concentracions es realitzaran davant les subdelegacions i delegacions de Govern de les diferents capitals de la Comunitat i de la resta de l'estat.

"Perquè responsabilitzem al Ministre de la situació actual de temporalitat i, a més, lluny d'articular mesures que sancionen les administracions per a evitar l'abús, la qual cosa pretén és atemptar contra el dret a l'estabilitat laboral amb el personal públic amb acomiadaments, per imperatiu legal, sense que hi haja causes objectives que els justifiquen i sense que hagen desaparegut les necessitats que van motivar la creació de la plaça", han sostingut.

Els sindicats animen "a tot el personal temporal en abús de les diferents administracions a sumar-se, perquè l'amenaça és greu i la resposta ha de ser ferma i contundent". "Només des de la unitat i la participació podrem canviar la situació", han assegurat.