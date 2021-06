La presentadora del magazine matutino Espejo público ha contado este jueves otra de sus anécdota de infancia, la periodista quería ser espía cuando era una niña y soñaba con ejecutar peligrosas misiones. Con las películas de James Bond como referencia Susanna Griso cometió más de una trastada que traía a sus padres de cabeza.

La comunicadora ha escuchado el testimonio de Malú que ha contado este miércoles en El hormiguero que su hija, que es tan solo un bebé, siente curiosidad por los enchufes y busca tocar los agujeros de los interruptores. Esta anécdota ha hecho que la periodista catalana recuerde su época como pequeña espía en la que sufrió más de un accidente; saltos desde coches en marcha, misiones a ciegas o espionajes a su familia en cubierto, estas eran algunas de sus ocurrencias infantiles.

"Yo espiaba a mi familia porque quería ser espía y se me clavó una aguja a la rótula", ha empezado diciendo la presentadora. Esta confesión ha sorprendido a sus compañeros que ha pedido que explique con detalle este tema. Griso ha explicado que tiene dos grandes anécdotas que resumen la época en la que se soñaba con ser una espía en las que acabaron con dos cicatrices en su piel.

"James Bond, me tiré de un coche en marcha porque lo vi en una película y pensé que yo era capaz de volar", ha comentado la periodista mientras se señalaba una cicatriz que tiene en el codo derecho. Seguidamente, Susanna Griso se ha cogido la rodilla izquierda y ha enseñado otra pequeña cicatriz. Al parecer, la presentadora se arrastró por el suelo para poder espiar una conversación de su familia sin que la vieran y se topó con un "dobladillo lleno de alfileres" y se clavó un alfiler hasta la rótula.

Susanna Griso enseña algunas de sus cicatrices. ATRESMEDIA

Al parecer, la aguja se rompió y salió la cabeza disparada, pero el resto del alfiler se quedó dentro. "Yo le dije a mi madre me duele la rodilla y mi madre me dijo 'esto es un cortocircuito porque te has acercado a un cable y se te ha pasado ya, no te quejes más'. Entonces. cuatro horas después llegué arrastrada al hospital y dijeron 'tiene una aguja así en la rótula y no se puede mover'", ha explicado la presentadora.