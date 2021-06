Rocío Carrasco subastará el traje culpable de que el rosa haya inundado las redes en su honor

Las altas cuotas de audiencia que ha cosechado Rocío, contar la verdad para seguir viva a lo largo de los dos meses que ha durado su emisión se han visto reflejadas en las redes, con múltiples tendencias en Twitter entre quienes estaban a favor y en contra de Carrasco.

Y es que, a la vez que surgió todo un movimiento que respaldaba la versión de la protagonista del documental y que ya tiene su propio nombre, marea rosa; cobró fuerza también la postura contraria, la de quienes no creen a Carrasco o sí lo hacen, pero no comprenden su distanciamiento con sus hijos.

Los llamados por Carlota Corredera "negacionistas" también han tenido una gran presencia en las redes y siempre han tratado de hacerse ver con hashtags que trataban de elevarse por encima de los oficiales del programa. En esta ocasión, la recién bautizada como marea rosa decidió ir un paso más allá y hacerse visible poniéndole un filtro rosa a sus avatares o, directamente, un icono de color rosa. "Qué bonito, lo agradezco muchísimo", dijo Carrasco al respecto.

Pero, ¿Por qué los también apodados carrasquistas se identifican con ese color? Por el traje que lleva Rocío en las grabaciones del documental, que se ha convertido ya en todo un emblema contra la violencia machista. Durante la entrevista que se le ha hecho a Carrasco este miércoles, Paloma García-Pelayo quiso saber si la aludida tenía previsto materializar alguna acción para ayudar a las víctimas de violencia machista.

Carrasco respondió que tenía en mente organizar tres conciertos solidarios donde cantaran mujeres y los beneficios se destinen a ayudar a las víctimas de esa lacra social. Además, adelantó que tenía pensado subastar el icónico traje rosa y, asimismo, donarlo.

Rocío Carrasco subastará el famoso traje fucsia que llevaba durante la grabación de la docuserie y donará el importe a las víctimas de violencia machista #RocioSeguirViva pic.twitter.com/B3Mbtu7qqB — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 3, 2021

"Yo he tenido una oportunidad de alzar la voz que muchas no tienen"

Al inicio del programa, Rocío Carrasco explicó que, hasta hace nada, no se consideraba feminista, pero que se estaba dando cuenta de que lo era, aunque fuese totalmente novata dentro del movimiento, y explicó lo que era para ella haberse convertido en un símbolo de fuerza y perseverancia:

"Estoy orgullosa de las mujeres de mi país. Las valientes son ellas. Yo he tenido una oportunidad de alzar la voz que muchas no tienen. Se me ha escuchado gracias a la oportunidad, pero ellas no la tienen. No esperaba ser un ejemplo, pero, si lo soy, lo soy con gusto. Me siento liberada, escuchada, creída y en paz conmigo misma", compartió.