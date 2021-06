'En el nombre de Rocío', la secuela del documental de Rocío Carrasco que verá la luz en otoño

"¿Ha llegado el momento de explicar por qué no tienes relación con Gloria Camila, José Fernando, Amador, José Ortega Cano, Rosario...? Sí, ha llegado". Así acabó un impactante vídeo que había anunciado Carlota Corredera en Rocío en plató, el último programa de Rocío, contar la verdad para seguir viva, desde que empezó el formato.

Además, la presentadora expresó una advertencia para la parte de la familia Mohedano menos afín a Carrasco: "José Antonio, ve preparando la libreta", dijo en alusión al marido de Gloria Mohedano, que no ha dado el brazo a torcer desde que comenzó el documental, posicionándose al lado de Antonio David Flores.

A la 01:00 de la madrugada llegó el esperado momento y se proyectó el vídeo, que finalmente fue un tráiler de la que será la segunda temporada de Rocío, contar la verdad para seguir viva y que se llamará En el nombre de Rocío.

Las imágenes ilustraban a Carrasco caminando junto al mar de Chipiona, el lugar de su infancia. Y es que, la protagonista de la serie llevaba mucho sin acercarse a la zona, y el hecho de que por fin se haya acercado tiene que ver con su catarsis, su curación y su empoderamiento.

Tal y como aparecía escrito en el vídeo, la familia pensaba que Chipiona les pertenecía y añadió declaraciones de personas como Rosa, Gloria y José Antonio Mohedano... pero también de Rocío Jurado en una entrevista en la que decía que, cuando hablaban malamente de su hija, se destruía y quería morir.

"Sabían que no vendría por mis circunstancias, que no era capaz... pero aquí estoy. Yo no tengo que reconquistar Chipiona, solo tengo que volver", dijo Carrasco con una sonrisa.

Según añadieron desde plató, se trata de unos capítulos que verán la luz en otoño de 2021 y que cambian el foco: el protagonista no será Antonio David Flores, sino la parte de la familia de Rocío Jurado que decidió darle la espalda a Carrasco, siendo conocedores en algunas ocasiones de la situación de violencia machista de la que estaba siendo víctima.