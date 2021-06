Malú confirma en 'El hormiguero' su vuelta a 'La Voz': "Me hace mucha ilusión porque ese programa es mi casa"

El hormiguero recibió este miércoles la visita de Malú, que acudió al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo single, Secreto a voces. El programa estrenó en exclusiva el videoclip por empeño de Pablo Motos: "No hay nada que me guste más que una cosa esté prohibida, son 20 minutos antes...", afirmó.

Pero tras hablar del tema, pasaron a la otra noticia facilitada en la entrevista, y fue que, tras dos ediciones, la cantante volverá a ser coach de La Voz junto a Alejandro Sanz, Luis Fonsi y Pablo Alborán: "Va a ser mi primera edición de bloquear, imagínate la que les voy a formar porque van a ir a por mí", afirmó Malú.

"Me hace mucha ilusión y me apetece muchísimo porque La Voz es mi casa y allí estoy como pez en el agua. Me gusta mucho juntarme con mis compañeros porque no somos actores y no trabajamos en grupo de artistas, nosotros vamos de forma independiente", comentó.

Además, "cuando nos reunimos es muy divertido, nos lo pasamos muy bien y me apetece mucho. Es un formato que adoro y es mi casa, es volver con Alejandro, Pablo y Luis... nos vamos a reír mucho".

Trancas y Barrancas vuelven con otra edición de La Voz ¡al revés! ✌️ #MalúEH pic.twitter.com/zTbukfWUYa — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 2, 2021

Motos también quiso destacar que se cumplen 23 años de la publicación del primer álbum de la cantante, Aprendiz: "Si pudieras viajar en el tiempo y decirle algo a la Malú de 15 años...". La invitada comentó que "le diría que no hablase tanto, que no hay necesidad".

"Ahora veo entrevistas de entonces y me veo muy formal, muy seria, muy repelente. En aquel momento todo el mundo me trataba como un adulto, pero tenía 16 solo años", recordó la artista de aquella época.

El valenciano señaló que le habría gustado vivir algo más, pero Malú le respondió que "esta vida me ha enriquecido tanto como ser humano, viajando, trabajando, conociendo gente... que no cambiaría eso por nada a día de hoy".

Por último, el presentador quiso saber un poco más sobre la hija de su invitada: "Ayer comenzó a caminar...". Malú afirmó que "cuando empieza a andar es cuando empiezas a sufrir. Además, ya ha comenzado a tocar los enchufes, aunque tiene a quien salir porque yo metía la lengua en ellos cuando era pequeña".