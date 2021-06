Gloria Camila, dispuesta a vivir un acercamiento con Rocío Carrasco

Gloria Camila se ha pronunciado sobre el distanciamiento que mantiene con su hermana, Rocío Carrasco. Ha sido este miércoles cuando, en medio de la polémica generada por la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, la influencer ha respondido a las preguntas de Chance (Europa Press).

En su línea de no querer mojarse demasiado, la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha afirmado que, tal y como explicó en el programa Volverte a ver, no sería ella quien rechazara un acercamiento con Rocío Carrasco en el caso de que pudiera darse.

"Hace mucho tiempo estaba esperando un acercamiento, un contacto, y como no llegó nunca... ya la vida pasa. Igual que a ella le pasa la vida, a mí también me pasa la vida. No busco ese encuentro, pero que si se diese no sería yo la que lo rechazase", ha apuntado.

La joven, de 25 años, también ha aclarado que en ningún momento buscaba provocar a su hermana cuando decidió vestirse de rosa en la ceremonia por el 15 aniversario de la muerte de Rocío Jurado: "Estamos sobrepasando unos límites que es decirle a la gente qué color se puede poner y cómo se tienen que vestir".

Al ser preguntada sobre su enfrentamiento con Belén Rodríguez en la última gala de Supervivientes: tierra de nadie, la expareja de Kiko Jiménez ha querido hacer una aclaración: "No lo dije para ofender a nadie".

"Lo de Belén Rodríguez, ni como una falta de respeto ni nada, fue lo primero que me salió porque creo que no está siendo coherente con muchas cosas y yo la consideraba algo profesional en esto de los realities. Creo que se está guiando por lo de fuera. Hay que ver realmente lo que es una concursante como Olga. Creo que todo no creo que lo haga mal. Pero bueno, eso me salió", ha zanjado.