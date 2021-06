Telecinco empezó su semana emitiendo en el prime time del lunes Supervivientes: Conexión Honduras, el debate del concurso presentado por Jordi González. En un programa en el que Valeria Marini se despidió definitivamente del reality, hubo sitio para mucho más: rifirrafes entre Alejandro Albalá y Tom Brusse, el negativo discurso de Agustín Bravo o un debate sobre los Flores-Carrasco.

Esto último tuvo lugar justo después de que el programa emitiera un vídeo en el que Olga Moreno se emocionaba, de nuevo, al hablar de su familia. En las imágenes, la pareja de Antonio David Flores presumía de no haber dado una entrevista durante los primeros 20 años de relación con el guardia civil, asegurando además que la dio por Rocío Flores.

Olga también contó que era su aniversario junto a un marido con el que nunca había tenido altibajos, y lo difícil que le resultaba llevar dos meses sin ver a su hija, de ocho años de edad. Con respecto a las acusaciones a Antonio David, la concursante aseguró que conocía la realidad y que su familia tenía todo tipo de pruebas para defenderse. "Qué injusticia para los niños... solo quiero que estén bien", añadió entre lágrimas.

La manera en la que Olga esta basando su concurso en el victimismo. Estoy seguro de que ha entrado para blanquear la imagen de su familia #ConexiónHonduras8 pic.twitter.com/7GqbQlntEQ — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 31, 2021

En la conversación estaba también Alejandro Albalá, quien se posicionó totalmente del lado de los Flores: "Si lo del documental me hubiera pasado a mí, aquí habría entrado hasta mi perro, qué fuerte. Imagino que ahora estará todo más calmado", dijo. Al volver a plató, Gloria Camila comenzó pidiendo tacto con Moreno.

"Hay que entender la posición de Olga y hay que tener sensibilidad y ser conscientes de lo que ha dejado fuera", dijo la hija de Rocío Jurado. Ante esto, la colaboradora Belén Rodríguez le pidió, de igual manera, sensibilidad con su hermana, Rocío Carrasco. Esto sacó de sus casillas a Gloria Camila, que no dudó en llamar "comeculos" a Rodríguez.

Esta respondió que no iba a permitir ningún insulto y que Moreno estaba basando su concurso en el victimismo. Además, puntualizó que el momento en el que Moreno dijo que no había ofrecido ninguna entrevista hasta hace poco era totalmente falsa, pues había hecho "muchos falsos robados".

Repitió también que otro problema de Moreno era que había acudido a la isla con la versión antigua del argumentario, es decir, la previa a la visualización del documental. "Ha quedado demostrado documentalmente que Rocío Carrasco no intentó meter a Antonio David Flores en la cárcel, sino que fue al revés", añadió.

Por su parte, Gloria Camila no rectificó, sino que dijo que "comeculos no es un insulto, sino un adjetivo", que Rodríguez no se meta en la relación que decide tener con su hermana y que "a cada uno le duele lo que le duele".