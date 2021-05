Este fin de semana, la familia de Rocío Jurado rindió homenaje a la cantante por el 15 aniversario de su muerte en Chipiona, Cádiz, junto a su tumba y frente a su casa. Sin embargo, con la serie documental de Rocío Carrasco en boga, muchas fueron las veces que se opinó sobre la hija de 'La más grande' a pesar de su ausencia.

Desde el grito de "Yo soy Rocío Carrasco" de una espontánea al traje fucsia de Gloria Camila idéntico al que su hermana lleva en Rocío, contar la verdad para seguir viva. Sin embargo, no fueron estos momentos los más polémicos, sino más bien las palabras de José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano y, por tanto, tío político de Rociíto.

"La postura que teníamos antes está peor, a no querer nada" con ella, aseguró el cuñado de Rocío Jurado. "No queremos nada porque se han pasado muchas líneas rojas [...] Admitís que ella diga que no se cree las lágrimas de su hija, pues yo no me creo sus lágrimas".

Estas declaraciones, suscritas por Ortega Cano, el cual lo nombró portavoz de la familia con respecto al tema de Rocío Carrasco, hicieron que el tributo estuviera lleno de mensajes en contra de la hija de Rocío Jurado. Por ello, este lunes, Carlota Corredera, presentadora de la docu-serie, ha estallado en Sálvame.

-Carlota Corredera: “No entiendo como puede hacerse un tributo a la memoria de Rocío Jurado después de lo que ha contado su hija” #yoveosalvame #JusticiaParaRocioCarrasco pic.twitter.com/BiKNo7zIuS — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 31, 2021

"Me parece que, a lo largo del fin de semana, Rocío Carrasco, en mi opinión, ha recibido varias nuevas agresiones. No entiendo cómo se puede homenajear a la memoria de Rocío Jurado, después de lo que ha contado su hija, y hacer lo que se hizo el sábado y el domingo", ha sostenido la periodista. "Me parece que lo que sucedió el sábado es un nuevo ejemplo de violencia mediática contra Rocío".

La gallega se ha compadecido después de Rocío Carrasco al ver que tenía "un negacionista en su propia familia", que es José Antonio Rodríguez, quien niega su testimonio.

"Qué bonito que se cuestione una sentencia en firme de condena por malos tratos. A ver, que no podéis cuestionarlo. Que Rocío Flores puede contar lo que quiera, pero que hay una verdad que está demostrada y tiene una sentencia", ha continuado Carlota Corredera sobre la versión que daba José Antonio de la agresión de Rocío Flores a su madre.

Carlota dirigiéndose a José Antonio, el tío de Rocío Carrasco: “Hay que tener muy poca vergüenza para hablar así de tu sobrina, cuando ha demostrado con pruebas su testimonio”



Bravisima @CarlotaLlauger #JusticiaParaRocioCarrasco #yoveosalvame pic.twitter.com/9mkfnC3Dh9 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 31, 2021

"Creo que estaría muy bien que dejaseis de jugar con ese tema, y se dejase de jugar con que la niña actuó en defensa propia, porque eso no está nada bien. Hay cosas sobre las que no hay versiones, hay una verdad. Lo que querías hablar, con pruebas", ha sentenciado la presentadora. "Para mí, lo más deleznable de todo es que, aunque te parezca que tu sobrina haya dicho la verdad, tendría que haberse callado. ¿Qué hacemos entonces? ¿Sobre la violencia silencio? Ya no, se acabó. Ya no hay silencio".

"¿Por qué no le has pedido a Antonio David durante todos estos años que se callase sobre lo que estaba diciendo de tu sobrina y sobre tu cuñada? A él no se le pidió silencio, a Rocío sí que se le exige. A la víctima se le exige silencio. Qué poca vergüenza", ha criticado. "Me parece completamente incoherente hacerle un tributo a Rocío Jurado y destrozar a su hija al día siguiente".