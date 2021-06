Giner dice que las obras del puerto no afectarían a las playas del sur y lamenta que se usen como "excusa"

Asimismo, Giner, como hizo en el pasado pleno del consistorio, ha instado al primer edil de la capital valenciana, Joan Ribó (Compromís), a justificar "la contaminación del puerto" y "la degradación" de las playas del sur que esgrime para rechazar la ampliación portuaria.

"Que me demuestre la degradación y la contaminación", ha señalado, al tiempo que ha dicho que si el primer edil lo hace él podría "reconsiderar" su postura y respaldar a Ribó. No obstante, el responsable de Cs ha advertido de que si no lo hace, mantendrá su posición a favor de las obras.

"Si lo demuestra, reconsideraría la postura. Si no es así, mantendré mi postura", ha expuesto. "En el pleno le dije al alcalde que si demostraba la correlación entre esta obra y la degradación de las playas del sur, apoyaba su postura pero no lo ha demostrado", ha añadido.

Fernando Giner se ha pronunciado de este modo en un encuentro con los medios convocado para hacer balance de los dos primeros años del actual mandato, preguntado por la ampliación del puerto. "He estudiado la DIA -Declaración de Impacto Ambiental- y los informes. La obra que se va a hacer en estos momentos no afectaría a la degradación de las playas del sur. La que afectó es la ampliación de 2012", ha apuntado.

El portavoz de Cs ha manifestado que no entiende "por qué" se usan como "excusa las playas del sur en las obras del puerto" y ha precisado que prefiere hablar de obras y no de ampliación porque esta "ya se hizo". A su vez, ha comentado que en la ciudad hay otros puntos con niveles de contaminación "más altos" que los generados por el recinto portuario y ha manifestado que este "cumple todos los requisitos ambientales exigibles".

Por otro lado, Giner ha mencionado el Corredor Mediterráneo y ha asegurado que es "necesario" acabarlo. En este sentido, ha declarado que no entiende por qué no se tiene y ha censurado que a pesar de haber contado con "gobiernos de mayorías absolutas, de un color u otro, en la Generalitat, el Ayuntamiento y Madrid no se avanza" en esta infraestructura. "No entiendo cuál es el problema del retraso", ha repetido.

SOTERRAR LA RONDA NORTE

Asimismo, durante su intervención, el portavoz de Cs ha hablado de la idea apuntada por el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi (Compromís), de soterrar la Ronda Norte a la altura de Benimaclet y ha señalado que está a favor del soterramiento de vías como esta pero contemplando un tramo más amplio que vaya más allá de ese barrio.

Fernando Giner ha afirmado que tampoco entiende por qué no se han pedido fondos europeos para acometer ese proyecto y ha opinado que se debería "aprovechar" los recursos procedentes de los Next Generation "para hacer todo lo que tenemos pendiente". En este sentido, ha aseverado que no se puede "perder el tiempo en temas que no conducen a nada".

El edil, que ha explicado que se ha reunido con vecinos de Benimaclet, se ha mostrado a favor de crear un "corredor verde" sobre la zona que en la actualidad ocupa la Ronda Norte y crear una conexión, también de "San Miguel de los Reyes con la ciudad".

"AVANZAR"

Giner ha echado en falta "coordinación" en proyectos que afectan al conjunto de la ciudad, ha pedido que se dejen de "bloquear" iniciativas de este tipo y ha asegurado que en estos casos es necesario "el acuerdo porque se trata de cuestiones con las que se encontrarán futuros alcaldes. Ha añadido que no se puede avanzar si un alcalde deshace lo que otro hace.