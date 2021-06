Alexia Rivas rompe su silencio sobre el infierno junto a Alfonso Merlos: "Me utilizaba, necesité ayuda psicológica"

Su nombre formó parte del confinamiento de los españoles -y de algún que otro rincón del mundo- hace ahora algo más de un año. Alexia Rivas, que por aquel entonces trabajaba como reportera en Socialité, saltó a la fama de manera involuntaria por una imagen de ella cuando Alfonso Merlos, entonces novio de Marta López, hacía un directo por videollamada.

Una imagen -y una trama- que dio la vuelta al mundo y que pasó factura a Alexia: perdió su trabajo en televisión, aunque ella decidió guardar silencio.

Hasta ahora. Una vez que todo ha pasado -la relación con Merlos se rompió- y que ha renacido tras participar en Supervivientes, la periodista ha roto su silencio y lo ha hecho vía exclusiva.

Para que luego digan que no traspasamos fronteras.

Hasta Whoopi Goldberg tiene que dejar en ridículo a la derecha española con Merlos. "Alfonso Merolos"😆😆#MerlosPlace #Merlosdrama #MerlosGate

pic.twitter.com/Dc7uXTDSW4 — AlexVS.🗿 (@DonMuelle) May 1, 2020

En ella relata el infierno vivido junto al periodista. "Estar con merlos mermó mi autoestima, necesité ayuda psicológica", asegura en la revista Lecturas.

"Me sentía segura, pero era una seguridad de mierda, porque mi vida era una mierda"

"Llegué a ser muy dependiente psicológicamente de él. Mi mente no quería salir de ahí, era como una cárcel", recuerda Alexia. "Me sentía segura, pero era una seguridad de mierda, porque mi vida era una mierda", relata.

Sobre Merlos, indica. "Alfonso me utilizaba por él. Utilizó mi silencio para beneficiarse". "Para él", dice, "mi trabajo no era importante. Los dos lo perdimos, y él decía: 'Ya, pero es que tú sobrabas 1.500 euros y yo tal'. ¿Y qué? Era mi ilusión", confiesa, antes de decir que ella "estaba enamorada" y pensó más "en él" que en su persona.

"No se lo deseo a nadie. Me daban ataques de ansiedad terribles. Me juzgaban"

Sobre toda la polémica del 'Merlos Place', relación aparte, desvela: Tenía que ir al hospital por las noches, cuando no había cámaras delante de casa. Tenía 110 pulsaciones, fue horrible". "No se lo deseo a nadie. Me daban ataques de ansiedad terribles. Me juzgaban", insiste.

"Me pareció doloroso que dijeran que padezco anorexia. No tengo anorexia, ni bulimia. Estoy sana"

Además, sus allegados también padecieron este inesperado salto a la fama. "Mis padres y mis amigas recibían mensajes de: 'Ojalá os muráis de un cáncer'. Nos amenazaban a diario", denuncia la joven.

De su paso por el reality de aventuras, asegura: "El programa me ha hecho ver la vida con más valentía. He salido más mujer". Y se defiende de los que creyeron que padecía una enfermedad. "Me pareció doloroso que dijeran que padezco anorexia. No tengo anorexia, ni bulimia. Estoy sana".