Antonio recuerda en 'First dates' el peor momento de su vida: "Lo pasé tan mal que perdí 15 kilos en 28 días"

Carlos Sobera siempre quiere saber un poco más de la vida personal de los comensales que acuden a First dates en busca del amor, pero la historia que le contó Antonio este martes en el programa de Cuatro dejó al presentador impresionado.

Aunque nació en California ya que su padre era militar, en el año 1982 de mudó a Sevilla: "Por eso tengo acento andaluz y no americano", afirmó Antonio. Sobera quiso saber cómo había sido su vida.

"Ha sido movidita porque sucedió algo marcó mi vida y lo hará para siempre: Con 19 años me secuestraron", recordó el californiano. "¡Perdona! ¿Qué te secuestraron?", le preguntó el presentador.

Antonio y Carlos Sobera, en ‘First dates’. MEDIASET

"Cumplí los 20 secuestrado, estuve 28 días encerrado y me rescataron los GEOS. Perdí 15 kilos en esos días y esto sucedió en 1995", siguió relatando el comensal. "Pusimos una querella judicial y se juzgó a los responsables", añadió.

Antonio reconoció que "lo pasé muy mal, porque siempre he sido una persona alegre, pero por aquello me encerré en mi cuarto, no quería salir y me volví muy agresivo hasta que me dejé ayudar, pero necesité años".

Antonio: "Me secuestraron cuando tenía 19 años" 😱



No salimos de nuestro asombro 😲 #FirstDates1J https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/0OY7Lc9uOb — First dates (@firstdates_tv) June 1, 2021

Su cita fue Leli que comentó en su presentación que "siempre llevo una sonrisa en la cara porque creo que es la manera más agradable para presentarme, no lo fuerzo porque estoy bien y feliz".

Ambos conectaron desde el principio, nada más conocerse en la barra del local, durante la cena... y al final, Antonio sí que quiso tener una segunda cita con Leli porque "me ha encantado hablar con ella mirándole a los ojos".

La gaditana, por su parte, también quiso volver a quedar pese a que "no he sentido mucho feeling, pero quiero seguir conociéndole porque me ha parecido una persona sensible".