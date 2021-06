L'Acusada de parricidi de Godella: "Vaig pensar que els havia matat la secta, però ara crec va ser ell"

"Ara crec que que va ser ell perquè va estar despert tota la nit, ho tenia tot planejat, si ens matava als tres, ningú s'assabentaria perquè l'endemà ens anàvem de viatge", ha mantingut. Els dos acusats estan sent jutjats en l'Audiència Provincial de València acusats d'assassinar els seus dos fills: Amiel, de tres anys i mig, i Ixchel, de amb prou faenes sis mesos, en un ritual practicat en una casa de camp a Godella.

El fiscal demana per al pare 50 anys de presó per dos delictes d'assassinat amb la circumstància agreujant de parentiu, mentre que per a la dona, María, sol·licita una mesura d'internament en apreciar l'eximent complet d'anomalia psíquica ja que en el moment dels fets patia una esquizofrènia de tipus paranoide, que es trobava en fase de brot agut, que anul·lava les bases psicobiològiques de la seua intel·ligència i voluntat. Les seues defenses demanen la lliure absolució.

María ha prestat declaració amb la seua advocada asseguda al seu costat, mentre que Gabriel ha abandonat la sala de forma voluntària mentre ella testificava, a l'igual l'acusada es va absentar durant la declaració d'ell.

La dona ha negat haver actuat de comú acord per a acabar amb la vida dels xiquets mitjançant un ritual purificador i ha assegurat que no va escoltar gens quan Gabriel va entrar en l'habitació on dormien es va portar als xiquets i els va matar a pesar que estava la gossa també dins.

Sobre aquest tema, ha narrat que eixa nit es va gitar en el llit de matrimoni amb els seus dos fills mentre que Gabriel es va quedar despert de vigília per a evitar, com s'alternaven totes les nits, ser atacats per la gran secta.

Abans que clarejara, es va alçar d'un sobresalt quan ell li va posar la mà sobre el seu muscle i va pensar que li tocava fer el relleu. Va anar a la cuina a fer-se un café i va eixir a fumar i en la terrassa de davall va veure el cos de la seua filla Ixchel i al xiquet a la vora de la piscina.

"Gabriel portava anys convencent-me que abusaven dels xiquets, i que la secta els anava a matar, ho tenia tan present que vaig pensar que la secta els havia matat, i que havíem d'eixir corrent, però no podia deixar així els meus fills", ha assenyalat. Aleshores els va agafar "molt fort", se'ls va portar a unes zones en les quals solien jugar, va tirar terra per damunt d'ells, es va llevar la roba tacada de sang al costat de la casa i va entrar nua a despertar a Gabriel.

Però ell ja estava despert i li va preguntar on estaven els xiquets. Aleshores, ha explicat, ella va pensar que tenia alguna cosa que veure perquè des de feia dies sospitava que també formava part de la secta per haver realitzat un ritual satànic per a acabar amb la vida de la seua mare.

EM VA FER CREURE QUE TENIA EL DIMONI DINS

María ha relatat els episodis de maltractaments que patia tant ella com el xiquet. "Em maltractava, em donava galtades, em va posar contra la paret amb un ganivet i em va fer passar-ho molt mal dient-me que jo tenia el dimoni dins", ha apuntat. Així mateix, tenien "fortes" discussions per com tractava el xiquet perquè ell no suportava quan plorava i "el llançava contra al llit o al sofà i l'agitava molt fort perquè callara".

"EM CREIA TOT EL QUE EM DEIA"

"Sóc una persona molt ingènua i creia en les conspiracions, en ell creia per damunt de totes les coses, jo li estimava molt i em creia tot el que em deia", ha afirmat.

Així, estava convençuda que hi havia una secta que volia portar-se als xiquets a la nit i, per a evitar-ho, organitzaven vigílies. Per a convéncer-la, Gabriel li deia que les blaüres amb els quals ella es despertava eren producte de la secta quan venien a la nit a "sostreure'ns material genètic i a punxar-nos hormones" perquè ell era Jesuscrito i jo la seua María Magdalena.

No obstant açò, ara sap que són perquè l'agarrava molt fort dels braços i li'l deia per a "tapar la seua violència". D'igual manera, ell movia els mobles amb els quals atrancaban a les nits les portes i les finestres i al matí afirmava que és que "havien vingut".

Sobre els continguts de les llibretes, María, que no ha volgut veure imatges de les peces ni del lloc, ha assenyalat que Gabriel li llegia totes les nits el contingut, relats del que feia la secta, però no ha pogut identificar el quadern. Tampoc recorda haver dit que sentia veus que li deien que havia de matar els xiquets.

Per la seua banda, Gabriel, que ha acabat de prestar aquest dimarts declaració, ha negat que indicara a un dels inspectors que es van personar en la casa el punt concret on estaven els xiquets sinó que li va mostrar als agents diferents parcel·les amb els llocs que coneixia i als quals solien anar en família i on pensava que podia estar. De fet, ha afirmat que a dia de hui desconeix on es van trobar els cossos. "No em van permetre ni anar als seus funerals", s'ha lamentat.

De la mateixa manera, el pare, que no ha sabut concretar les dates del naixement dels seus fills, també ha negat que ja a la presó mantinguera contacte amb María ni li remetera cap carta i de fet ha assegurat que va ser ell qui va tallar la comunicació.