Mariah Carey responde a la demanda interpuesta por su hermano: "Representa una historia de superación personal"

La biografía de Mariah Carey no sentó nada bien a sus hermanos, que no dudaron en tomar medidas legales contra la cantante. Su hermano, Morgan Carey, presentó una demanda contra la artista debido al retrato tan poco favorecedor que hace de él la diva en su libro The Meaning of Mariah Carey.

En la obra, la cantante ahonda en su complicada infancia, exponiendo que creció en un hogar desestructurado y marcado por la violencia tanto física como verbal. En lo que respecta al hermano mayor de la artista, esta destaca el miedo que sentía al verse sometida al carácter errático y conflictivo de este, que llegó a ser internado en un reformatorio tras una traumática pelea con su padre. Todo ello, eso sí, desde la perspectiva de Mariah.

La respuesta de Morgan a esta narración se tradujo en una demanda interpuesta en los tribunales con la que perseguía una indemnización económica y, de forma más general, la restitución de su honor y su dignidad. Sin embargo, según el diario The New York Post, los abogados de la cantante han facilitado al juez de Nueva York una nueva argumentación legal.

Este escrito defendería el testimonio de la artista por tratarse de un asunto de interés público y de utilidad social pues, en su opinión, representa una historia de "superación personal ante las adversidades" y, por tanto, debe estar en manos de la ciudadanía.