Mariah Carey, demandada por su hermano mayor debido al contenido de su autobiografía: "Es un retrato falso"

La relación entre Mariah Carey y su familia no pasa, desde hace seis meses, por el mejor momento. Al cruce de acusaciones entre la cantante y su hermana mayor, Alison, se suma, ahora, una demanda que Morgan Carey, su hermano mayor, ha interpuesto contra la diva.

La publicación del libro autobiográfico The Meaning of Mariah Carey ha supuesto toda una brecha en la relación de los Carey. En la obra pueden leerse múltiples casos de supuestos abusos físicos y emocionales que los distintos miembros de su familia le habrían infligido durante su infancia y adolescencia.

Morgan Carey, por su parte, ha decidido demandar a la estrella del pop por el retrato "falso" y "malicioso" que la cantante realiza de él en la publicación, atribuyéndole un comportamiento sistemáticamente agresivo y cruel. En uno de los capítulos, la de All I Want For Christmas Is You expone que, presuntamente, Morgan agredió a su padre y que, en consecuencia, tuvo que pasar una larga temporada en un reformatorio.

El hermano mayor de la mujer asegura que la publicación de tales "falsedades" le ha sumido en una "extrema angustia mental", además de acentuar otra serie de problemas psicológicos, por lo que exige que la cantante le compense.

"Como resultado de estos ataques a su reputación y de la vergüenza que estas acusaciones le han provocado con respecto a sus amigos, Morgan sufre una extrema angustia mental, indignación y ansiedad severa sobre su futuro y su habilidad para seguir manteniendo económicamente a su familia, así como la pérdida del disfrute de las actividades de la vida ordinaria", expone la demanda.

Además, Alison Carey, a quien Mariah acusa en la obra de haber tratado de introducirla en el mundo de la prostitución, demandó hace unos meses a su madre al responsabilizarla directamente de la trayectoria tan accidentada y destructiva que ha protagonizado en las últimas décadas. Alison aseguró, también, que su madre organizaba "ritos satánicos" en los que ella debía mantener relaciones sexuales con los congregados.