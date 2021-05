Boris Izaguirre, en 'La Resistencia': "No me he atrevido a contarle a Miguel Bosé que me he vacunado"

Boris Izaguirre volvió este lunes al escenario de teatro Arlequín de Madrid, donde se graba La Resistencia, para charlar con David Broncano sobre su experiencia tras vacunarse con Moderna.

El venezolano le contó que "cuando me vacuné recordé que había soñado, con la tensión de si me iban a hacer o no, si lo decía y lo comentaba, que una voz me decía que era Moderna".

"Todos mis amigos querían saber con cuál me iban a vacunar, pues con esa, ya que soy una mujer moderna", señaló. Cuando acudió al centro de vacunación, su sueño se hizo realidad porque... "¡Me vacunaron con esa!", exclamó.

Boris Izaguirre, en ‘La Resistencia’. 20minutos | MOVISTAR

Broncano destacó que había sido una casualidad, mientras que Izaguirre afirmó que "es increíble, impresionante. Muy emocionada me compré unas gafas rojas y subí a Instagram que ya estaba vacunada".

"Desde que me vacunaron hablo cada vez más en femenino, no sé si es un síntoma posterior", comentó. "De repente, esa noche tenía que hablar con Miguel Bosé, pero no pensé en esto", añadió.

El invitado le contó al presentador que "hablo normalmente con él, pero me preguntó si estaba bien, no sé qué me notó, me quedé muy sorprendido y le mentí". Le dijo al cantante que "estoy estupendo".

"Creo que le tenía que haber dicho que me acababa de vacunar y que lo había hecho con Moderna, pero no me atreví. Como le dice Rocío Carrasco a Olga Moreno: No tuve coño", concluyó.