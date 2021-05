Si la semana pasada Mask Singer rompió el hielo dejando sin aliento a todos y a todas al desenmascarar a La Toya Jackson, en esta ocasión no se ha tratado de algo tan imprevisible, aunque para Paz Vega ha supuesto igualmente "un momento para la historia de la televisión".

Ocurrió en Antena 3 este martes, cuando se dieron a conocer los concursantes del grupo B. Una de ellas fue Gatita, como la mítica canción de La Factoría. Se trató de una felina, además, caracterizada como una chulapa y con toques feministas, según explicaron después los estilistas del formato.

Sin embargo, el disfraz no sirvió para despistar al jurado, que se decantó por Isabel Preysler a excepción de Javier Calvo, que eligió a Gwyneth Paltrow en primer lugar. Además de las pistas, recalcaron lo inconfundible de su elegancia, que la delató en sus movimientos desde que entró en el plató. El primero en nombrarla fue Javier Ambrossi, basándose en la doble nacionalidad de Preysler y en que es "toda una mamá y abuela".

Las dos actuaciones de la desenmascarada fueron Waterloo de Abba y Last Dance de Donna Summer. Tras retarse con una Dragona que a Los Javis les recordó mucho a su amiga Dulceida, Gatita fue la elegida para quitarse la máscara, dejando al público ojiplático.

"Le doy las gracias a la vida por permitirme verte aquí, dentro de un gato, cantando Abba... gracias por hacerlo posible. Incluso dentro del gato, todo el mundo decía 'Isabel'. Tu elegancia es única, todo me encajaba, tuve un flash", dijo Javier Ambrossi. Por su parte, José Mota le agradeció a la concursante su sentido del humor.

"Es un sueño hecho realidad, tu valentía es increíble, sé que ponerse ahí no es fácil. Estoy temblona. Tienes tanta personalidad que traspasa todo", añadió, emocionada, Paz Vega. Para Javier Calvo, se trató de la revelación más impactante hasta la fecha.

Pero, ¿Qué tenía que decir la protagonista? La madre de Tamara Falcó desveló que la única persona que conocía su participación en el formato era el escritor Mario Vargas Llosa, pareja de Preysler. Además, les recomendó desde plató a sus hijos que participaran en otras ediciones y destacó que lo más incómodo para ella había sido llevar el pesado disfraz.

Preysler contó que, pese a vivir rodeada de artistas, ella no cantaba desde que iba al colegio, y dijo que para ella lo más importante de su participación en el concurso era que la audiencia se hubiera divertido. "Me gustaría quedarme más, os seguiré hasta el final. La máscara ayuda a desinhibirse y es algo que me viene bien, porque la televisión es un medio en el que no estoy cómoda", añadió.