Mañueco ensalza la figura de Vicente Del Bosque como transmisor de valores como el "respeto y el esfuerzo"

Así lo ha señalado durante la presentación del Summer Camp Vicente Del Bosque 2021 en Madrid. Allí ha recordado que el salmantino es "mejor persona" de lo que aparenta. "Es sencillo, nunca habla mal de nadie, nunca tiene una mala palabra. Es súper respetuoso y entiende la posición de cualquiera", ha añadido.

En este punto, ha recordado las palabras del técnico campeón del mundo con la selección Española. "Él decía que lo importante no es ganar, sino cómo se gana. Yo creo que eso es la clave. Es bueno que sepa que no todo se consigue de manera natural, sino que hay que esforzarse. Y eso es lo que transmite la persona de Vicente del Bosque, una de las más respetadas, no sólo del fútbol ni del deporte, sino en todos los ámbitos de la vida", ha ahodando.

Por último, el presidente ha ejercido de salmantino para recordar que la ciudad ha iluminado con su "sabiduría durante siglos y siglos" a "España, Europa y el mundo entero". "En las últimas décadas no ha habido una persona mundialmente conocida como ha sido Vicente del Bosque, algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos. Y por eso, a cien metros de la Plaza Mayor de Salamanca, está su figura como recuerdo, orgullo y reconocimiento de los salmantinos y de los millones y millones de personas que visitan la ciudad y que pasan por allí, que acaricia la estatua y que se fotografían con ella", ha concluido.