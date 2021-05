El éxito de Isabel Díaz Ayuso parece subir como la espuma. La presidenta de la Comunidad de Madrid disfruta de una imagen entre los madrileños, tanto que algunos simpatizantes de la líder del PP le han dedicado de manera desinteresada algunos de sus productos. Hace un par de meses salió a la luz que una cadena de pizzerías madrileña que le ha puesto el nombre de Madonna Ayuso a una de sus pizzas.

Hace una semana, la artista Silvia Flechoso ha elegido a la dirigente madrileña para convertirla en la virgen María en un cuadro junto a artistas como C. Tangana o Billie Eilish. Ahora, una tienda erótica ha creado el "velón San Ayuso", una vela aromática que luce con el nombre de la presidenta autonómica. La empresa ha vendido hasta la fecha casi 2.000 velas de "San Ayuso", según ha afirmado el programa Espejo público.

"Ahora puedes poner 'contra todo mal' velas de la libertad de Ayuso", ha bromeado el colaborador Diego Revuelta. "Está Isabel Díaz Ayuso en ese momento dulce, al que aspiran todos los políticos, pero que suele durar muy poco tiempo", ha comentado la presentadora. Susanna Griso se ha dirigido a la presidenta madrileña y le ha aconsejado que disfrute de la buena imagen que tiene entre sus electores mientras dure.

"Lo digo porque cuando te ponen pizzas a tu nombre, velas... Y de repente ocurre algo raro", ha añadido la comunicadora. Revuelta ha mantenido que no ha visto como idolatran de esta manera a ningún otro líder político en España, "lo he visto con la casa real, pero no con un político", ha añadido. Griso ha recordado algunas figuras políticas que, según ella, también han disfrutado de "ese momento dulce como Albert Rivera y Pablo Iglesias.