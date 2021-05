La UV i la Generalitat impulsen un programa experimental d'acolliment de persones amb discapacitat en empreses

Per a aconseguir aquest objectiu s'han plantejat "dos accions claus": "l'acompanyament de la persona inserida en el procés d'incorporació al lloc de treball" i "l'elaboració d'una guia que oferirà a les empreses la informació necessària per a resoldre dubtes, així com per a facilitar vies i mètodes d'inserció o desenvolupament professional del col·lectiu amb discapacitat", segons han informat responsables de la iniciativa en un comunicat.

Per a participar en el programa, enfocat a l'estudiantat universitari i persones amb titulació universitària i discapacitat (igual o superior al 33%), s'ha d'estar inscrit en UVocupació i tramitar la sol·licitud telemàtica abans del 30 de setembre a través del portal web