Belén Esteban defiende a Julia Janeiro: "Nadie tiene que llamarla Jesulina"

Desde que Julia Janeiro cumplió los 18 años, su imagen se ha visto expuesta en programas de televisión y en la prensa del corazón, un acoso mediático que tanto ella como sus padres, Jesulín de Ubrique y María José Campanario, han puesto en manos de sus abogados al solicitar medidas cautelares. También la colaboradora de Telecinco Belén Esteban ha dado la cara por la hermana de su hija Andrea.

El programa Sálvame desveló esta semana un incidente que ha salpicado a Julia Janeiro y que ocurrió a la salida de un partido de fútbol de su novio, Brayan Mejía.

"Empezó a increpar a un hombre mayor, de unos 70 años, que estaba en la calle porque no paraba de mirarla y ella le decía que por qué la miraba tanto. Al principio, cuando la vi, que en la grada todo el mundo la llama Jesulina, me pareció superpequeña, pero luego vi que se defendía sola", ha comentado una testigo de los hechos al programa.

Estas declaraciones hicieron que Belén Esteban saliese de nuevo en defensa de Julia Janeiro en televisión. "No pongo en duda el testimonio, pero Julia se llama Julia, mi hija se llama Andrea, y por ser hijas de Jesulín no son ni 'Jesulines' ni 'Jesulinas'. Julia es Julia", ha indicado.

Aunque Esteban ha remarcado que aunque no disculpa la actitud que pudiese haber tenido Julia Janeiro, pero "nadie tiene que llamarla Jesulina, tiene un nombre", ha defendido.

Asimismo, Belén Esteban ha querido remarcar el anonimato que busca la hija de María José Campanario: "Hasta el día de hoy, a Julia yo no la he visto en ningún lado. Yo creo que hay que tener respeto".

Esta no es la primera vez que Esteban ha respaldado a la hermana de su hija Andrea Janeiro. "Sabía que esto iba a suceder. La niña tiene 18 años y se puede poner lo que quiera, las uñas, las pestañas... Criticar eso me parece vergonzoso", manifestaba en plató.

"No es mi hija, pero las críticas duelen. Las descalificaciones no me parecen, ya sean para Julia o para otra niña de 18 años", aseguró en otra ocasión Belén Esteban.