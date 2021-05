Bellido no comparte indultos a presos del 'procés' pero achaca la situación a que Gobierno PP "no hizo bien su trabajo"

A preguntas de los periodistas este sábado en la localidad guadalajareña de Pastrana, Bellido ha mostrado su coincidiencia con lo que ya ha expresado al respecto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y ha señalado que, aunque entiende que es una potestad graciable que tiene el Gobierno y que puede ejercerla, sería bueno que el propio Gobierno diera más información. "Nos gustaría conocerla", ha dicho.

Según ha precisado, desde el punto de vista jurídico el Supremo ya ha dicho que no ve razones para el indulto, desde un punto de vista ético tampoco parece que las haya porque "no se han arrempentido tampoco" y desde un punto de vista pragmático cree que "no da la sensación de que vaya a contribuir a que haya una mejoría", ha subrayado.

En todo caso, ha indicado que, en su opinión, no solamente habría que poner el acento en los presos políticos catalanes que cometieron el delito o en el Gobierno actual por plantear la posibilidad de realizar un indulto, sino también en el Gobierno anterior por "permitir una consulta ilegal" que permitió a su vez una "declaración unilateral de independencia y se quedó con los brazos cruzados sin hacer nada", ha aseverado.

"Hoy estamos aquí por culpa de que el Gobierno de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal no hizo bien su trabajo", ha concluido.