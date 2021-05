Villarejo interrumpe 'Todo es mentira' y lanza una advertencia a Risto Mejide

El programa Todo es mentira, de Cuatro, consiguió esta semana entrevistar de manera exclusiva al excomisario José Manuel Villarejo antes de que acudiese a declarar en el Congreso por el caso Kitchen.

"Para mí el Congreso es el representante de la soberanía popular, por lo tanto, me debo absolutamente a todo", manifestó el excomisario al reportero de Todo es mentira Fabián Pérez.

"Voy a tratar de contestar a todas las preguntas que me hagan. No tengo miedo", indicó. "Ahora tengo la oportunidad de defenderme un poco... He estado casi cuatro años enjaulado, probablemente, por el temor de algunos", concluyó el excomisario.

El nombre de Villarejo volvió a interrumpir el programa debido a un mensaje que el excomisario dirigió al presentador, Risto Mejide.

El origen estaba en unas declaraciones que hizo Mejide el pasado mes de marzo: "Tengo una apuesta con mis compañeros: ¿cuántos días va a tardar en fugarse? Con los contactos que tiene y con la cantidad de gente a la que puede apretar por lo que sabe...", indicó entonces el presentador.

El comentario no gustó a Villarejo, que no ha dudado en responderle. "Dígale al señor Risto que va a perder su apuesta de los días que iba a tardar en fugarme y esas cosas. Que no apueste que me voy a fugar, porque, seguramente, se fugarán otros. Yo jamás me voy a fugar, ¿De acuerdo?", contestó.

La respuesta de Villarejo tuvo una reacción inmediata en plató. "¡Paga la mariscada, Risto!", bromeó el colaborador Antonio Castelo, a lo que Risto aseguró: "Esta es de las ocasiones que me alegra perder, pero yo no me aposté nada, ¿eh? De todas formas, señor Villarejo, cuando usted quiera está invitado al programa. Se toma aquí un café conmigo, o con nosotros, y vemos a ver qué se cuenta", aseguró.