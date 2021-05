Marcos de Quinto abandona el plató de 'Todo es mentira' tras una tensa discusión con Risto Mejide

Este martes, el exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto ha abandonado el programa Todo es mentira de forma abrupta. El presentador del espacio de Cuatro, Risto Mejide, le había pedido respetar los turnos de palabra, lo que ha provocado un enfrentamiento entre ambos.

El tenso momento ha tenido lugar después de protagonizar un debate con Ana Pardo de Vera. En concreto, cuando Marcos de Quinto ha intentado hablar por encima del conductor del programa, que intentaba cambiar de asunto.

"Marcos, por favor, te voy a agradecer que no hables cuando estoy hablando yo. Aquí hay un presentador, cuando te dé paso dices lo que quieras", le ha espetado Mejide a su invitado.

. @ristomejide manda callar a @MarcosdeQuinto de y el exdiputado decide irse del plató: "Nadie le ha echado" pic.twitter.com/TMlDMPQ33A — TVMASPI (@sebas_maspons) May 25, 2021

Los espectadores no han sido capaces de ver la marcha del exdiputado, ya que ha sucedido durante la emisión de un reportaje del programa: "En este programa a veces ocurren cosas y siempre me he comprometido a ser transparente con vosotros. Durante la emisión de este vídeo, Marcos de Quinto ha decidido levantarse y abandonar el programa".

"Seguramente tendrá sus razones. Solo ha dicho que si se despedía o si se despedía amablemente al volver del vídeo. Le he dicho que haga lo que quiera y ha decidido abandonar el programa. Dirección está hablando con él, veremos lo que ocurre", ha seguido explicando Risto.

Finalmente, el colaborador no ha vuelto y el conductor del programa ha decidido asumir su parte de culpa: "Yo tendré mi manera de decir las cosas, que igual son un poco bruscas, eso sí lo reconozco. No soy el rey de la diplomacia. Pero tengo que conducir el programa y ya está".

. @ristomejide manda callar a @MarcosdeQuinto y el exdiputado decide irse del plató: "Nadie le ha echado" Parte 2 pic.twitter.com/Pg28U7Kh4l — TVMASPI (@sebas_maspons) May 25, 2021

La marcha del invitado ha desatado la polémica en Twitter, ya que muchos usuarios han comparado este momento con la marcha de Pablo Iglesias de un debate electoral al no conseguir que Vox condenara las cartas con balas.

Unas comparaciones que no todos han compartido, ya que son situaciones muy distintas una de la otra. "Marcos de Quinto se ha ido porque es un chulo que no acepta que nadie le llame al orden cuando no respeta las reglas", ha escrito una usuaria.