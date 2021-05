Margarita del Val habla con rotundidad sobre la segunda dosis de AstraZeneca

La segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus en menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca se ha convertido en objeto de debate político entre algunas comunidades autónomas y el Gobierno central, que insiste en que se debe inocular con Pfizer, excepto si lo rechaza la persona afectada, en cuyo caso se tiene que firmar un consentimiento informado de los posibles riesgos. Sobre esta cuestión se ha pronunciado la inmunóloga del CSIC Margarita del Val en una entrevista en El programa de Ana Rosa.

Del Val, que se encuentra en ese grupo de edad de personas vacunadas con AstraZeneca menores de 60 años, ha defendido la segunda dosis de la misma vacuna, "de acuerdo con la evidencia científica", que emana de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), ha remarcado.

"La Agencia Europea del Medicamento, en el prospecto de la vacuna de AstraZeneca, recomienda una segunda dosis con AstraZeneca", ha indicado Del Val, que ha añadido que la EMA "tiene acceso a todos los datos de farmacovigilancia de Europa y fuera de Europa".

En este sentido, la viróloga ha expuesto el caso del Reino Unido, donde se ha vacunado con una segunda dosis de AstraZeneca: "En las personas que han recibido dos dosis en Reino Unido, la incidencia en casos graves es cinco veces menor que la incidencia con una sola dosis".

Respecto a los infrecuentes casos de trombos, Del Val ha explicado que ya "eran tremendamente infrecuentes estos casos graves con una sola dosis, pues con dos dosis todavía menos", ha manifestado.

Por este motivo, la experta ha defendido la aplicación de la segunda dosis con AstraZeneca: "Para mí esa es la evidencia de seguridad, que viene de los grandes números. La evidencia que se puede tener con un ensayo en el que se ha inmunizado a menos de 500 personas con AstraZeneca primero y luego Pfizer sirve para ver los efectos adversos frecuentes, pero los que son poco frecuentes, infrecuentes, muy infrecuentes o todavía mucho menos que muy infrecuentes, que son los de esta vacuna de AstraZeneca, no se pueden ver en absoluto".

Del Val ha comparado las "menos de 500 personas" que se han vacunado en el ensayo clínico en el que se ha basado Sanidad para justificar la segunda dosis con Pfizer con "10 millones de personas" vacunadas en el Reino Unido con las dos dosis de AstraZeneca.

"Yo no me siento con autoridad moral en absoluto para recomendar a alguien que se ponga la vacuna de Pfizer como segunda dosis después de AstraZeneca sin tener datos de seguridad comparables a los otros 10 millones de dos dosis de AstraZeneca", ha dicho al respecto la viróloga del CSIC.

En este punto, la periodista Ana Rosa Quintana le ha preguntado a Margarita del Val si no hubiera sido más lógico que Sanidad pidiera el consentimiento si se quieren mezclar vacunas y no por vacunarse con la misma. Su respuesta ha sido contundente: "Sí", ha dicho.

Asimismo, la experta ha asegurado que si el problema fuese que no hay suficientes dosis de AstraZeneca para todos, "igual que se retrasó la segunda dosis de los esenciales menores de 55 años que habían recibido la primera dosis, se podría retrasar la segunda dosis de los que vinimos después, no habría ningún problema".

Del Val ha explicado que al ser una vacuna de adenovirus "se sabe que, en general, aunque las dosis siguientes se puedan dar años después de la primera, se produce un refuerzo del sistema inmunitario muy importante".

En todo caso, la inmunóloga ha lanzado una advertencia sobre la elección de la segunda dosis: "No se debe extender lo de poder elegir qué vacuna me pongo. Porque están poniendo la decisión en manos de personas que no tenemos toda la información, quien la tiene es la Agencia Europea del Medicamento, y es lo que debemos seguir y figura perfectamente en el prospecto de la vacuna".

"No hemos elegido nunca la vacuna de la gripe que nos ponen, y había seis o siete en la última campaña, y no elegimos. No nos pueden poner a nosotros ese peso, esa carga de elegir ni darnos a elegir, porque eso distorsiona las campañas de vacunación", ha indicado de forma rotunda Margarita del Val.

"Tienen que ponernos la mejor vacuna para nosotros teniendo en cuenta al resto de las personas más vulnerables de la población, no darnos a elegir", ha zanjado.