Y cuando se completen las franjas de edad de la vacuna de Astrazeneca... ¿La paradoja de tener dosis de sobra?

La campaña de vacunación está suponiendo un verdadero sudoku para las comunidades autónomas. Desde hace algo más de dos meses, cuando se completó la vacunación de los grupos más vulnerables y se empezó con la población general, cada semana supone un reto para los técnicos de las consejerías de Sanidad: hay que determinar los siguientes grupos de población, elegir los puntos para poner los pinchazos, enviar las citas, esperar a que el número de viales comprometidos sea el que finalmente se recibe... y, por si esto fuera poco, atender a las especificaciones de edad fijadas para cada vacuna.

Actualmente, en España se están administrando cuatro dosis diferentes: las desarrolladas por Pfizer, Moderna, Astrazeneca (también llamada Vaxzevria) y Janssen (el laboratorio de la compañía Johnson & Johnson). Las dos primeras tienen la población diana más amplia: Pfizer se pone a mayores de 12 años (un cambio que se aprobó el viernes) y Moderna desde los 18. Las dos restantes están más limitadas: Astrazeneca se está poniendo en la actualidad a personas de entre 60 y 69 años y a los menores de 60 que recibieron el primer pinchazo hace ahora 12 semanas o algo más, mientras que Janssen se está inoculando a mayores de 50 años.

Si estas franjas de edad no cambian, en no demasiado tiempo, pudiera suceder que las comunidades tuvieran dosis de ambas vacunas, pero no población diana a la que administrársela. Esto, que sería una paradoja en plena campaña de vacunación contra la Covid-19 para poder dejar la pandemia atrás, ya es algo que se plantean algunas autonomías, como Madrid, con el fármaco de Astrazeneca.

los cambios con la vacuna de astrazeneca - Menores de 55 años: fue el primer grupo de población al que se dirigió la vacuna cuando llegó a España, en febrero.

​- Menores de 65 años: se amplió la población diana de la vacuna a principios de abril.

- De 60 a 69 años: a finales de abril se decidió inocular solo a las personas en esta franja de edad, directriz que se mantiene.

Esta comunidad tiene vacunada con la primera dosis a más del 88% de la población de 60 a 69 años y este lunes empieza a completar la pauta de los menores de 60 que así lo decidan. Atendiendo a la respuesta que se está registrando en otros territorios, se espera que la mayor parte de las aproximadamente 200.000 personas que están pendientes de este segundo pinchazo opten por recibir la misma vacuna.

El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso, ahora en funciones, asegura que con las dosis que tiene aprovisionadas -en parte por el parón de varias semanas que dictó el Ministerio de Sanidad- sumadas a las que prevé que vayan entrando los próximos lunes, tiene suficientes fármacos para poner las segundas dosis a los menores de 60 que lo pidan y para completar el grupo de 60 a 69.

La población de esta segunda franja deberá recibir su segunda dosis desde finales de julio y a lo largo de todo agosto (cuando se cumplirán 12 semanas del primer pinchazo) y en el momento en el que estas se completen, si no hay cambios en la franja de edad para administrar Astrazeneca, no habrá población a la que destinar esta vacuna aprobada por las autoridades sanitarias.

"Si no se amplía la edad de vacunación con Astrazeneca, cuando se cumpla el espacio de vacunación de 12 semanas de los mayores de 60 años, nos quedaremos sin población diana a la que administrarle esta vacuna", señaló esta semana el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero. "En la situación en la que estamos, desde luego no me parece una decisión acertada", agregó.

Esta no es una cuestión baladí porque Europa espera recibir de este laboratorio millones de dosis en las próximas semanas. La Comisión Europea anunció a mediados de mes que no renovaría más allá de junio los pedidos de vacunas con el laboratorio anglosueco por el incumplimiento reiterado del contrato que se ha venido produciendo en los últimos meses. Estaba previsto que durante el primer semestre de 2021 Astrazeneca entregase 300 millones de dosis para su reparto entre los Estados miembros, pero a mediados de mayo solo había repartido unos 55 millones.

La Comisión pide unos 200 millones de euros por cada día de retraso en la entrega y tener a finales de junio 120 millones de dosis para repartir. De realizarse este envío, a España le corresponderían varios miles de dosis con las que tendría que decidirse qué hacer.

Otro elemento a tener en cuenta en el futuro inmediato pasa por saber cómo va a ser la compra de vacunas, si seguirá habiendo compra centralizada de vacunas desde Bruselas, que después de todo tampoco cierra la puerta a comprar más viales a Astrazeneca si fuera necesario, o si cada país se abastecerá por su cuenta.

La franja de Janssen podría cambiar en los próximos días

Los cambios en la edad recomendada están más cerca en la vacuna de Janssen. Esta semana, en el seno de la Comisión de Salud Pública, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas abrieron la puerta a vacunar con este fármaco a la franja de edad entre 49 y 40 años. Esta posibilidad también se abordó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del miércoles, pero no se llegó a tomar una decisión en firme. Los responsables de la estrategia de vacunación explorarán esta posibilidad y no se descarta que se puedan anunciar cambios al respecto en los próximos días o semanas.