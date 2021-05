La Agencia Europea del Medicamento (EMA) tomará este viernes una decisión sobre la petición que ha cursado Pfizer para que su vacuna sea autorizada en la UE para ser inyectada a la población de entre 12 a 15 años. Si, como se espera, el organismo da luz verde, el Gobierno rebajará la edad mínima para recibir la vacuna contra el coronavirus, que actualmente es de 16 años, e incluirá a los menores de 12 a 15 años en la estrategia de vacunación. Sin embargo, la idea inicial es que no empiecen a recibir los pinchazos hasta dentro de unos meses.

A día de hoy, las vacunas contra la Covid en España solo están prescritas a partir de los 16 años, aunque la última actualización de la estrategia de vacunación incluyó de manera excepcional a los adolescentes a partir de 12 años, siempre que tengan "condiciones de muy alto riesgo", con gran dependencia, que se encuentren en centros de personas con discapacidad intelectual, tutelados o de educación especial.

Si la EMA autoriza este viernes Pfizer a partir de los 12 años, esta situación cambiará, porque la población general a partir de esa edad pasará a formar parte de la planificación para ser vacunada. Lo que no parece que vaya a modificarse es la decisión de no "priorizar" a los menores de entre 12 y 15 años. Por tanto, no se les adelantará a otros grupos de edad, algo que podría permitir, por ejemplo, que estén ya vacunados al inicio del próximo curso.

De momento no es esa la idea de Sanidad, sino la de seguir con los menores de 12 a 15 años la misma estrategia descendiente por edad que se sigue ya para el resto de la población. Es decir, su turno sería después del colectivo de entre 18 y 16 años. En este escenario, que lleguen o no inmunizados al inicio de curso dependerá de la velocidad del proceso de vacunación en los grupos de edad que vayan por delante de ellos, aunque se antoja complicado.

Vacunas entre 5 y 11 años

Para el experto en vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP), Ángel Hernández-Merino, la cuestión no es tanto si los adolescentes empezarán o no el curso vacunados, sino que para principios de septiembre esta cuestión esté "perfectamente planteada y decidida" para "acabar con la política de incertidumbre y vaivenes".

Según indica, el tope de vacunación contra la Covid no se quedará en los 12 años, porque las farmacéuticas propietarias de las distintas vacunas ya están realizando ensayos clínicos para población de entre 5 y 11 años, cuyos resultados probablemente no vean la luz antes del otoño. Para edades más pequeñas, Hernández-Merino ve adecuado tenerlas "preparadas", incluso si no fuera necesario administrarlas.

"Es importante tener vacunas probadas y aprobadas para niños pequeños, otra cosa es que deban utilizarse, a lo mejor no es necesario", apunta el experto, que indica que solo lo sería si, por ejemplo, la inmunidad de franjas mayores de población no fuera suficiente.

Estados Unidos, por delante

En todo caso, lo previsible es que la vacunación de adolescentes en la UE empiece en el tramo de 12 a 15 años con la vacuna de Pfizer, que previsiblemente aprobará la EMA.

En poco tiempo podría suceder algo parecido con la vacuna de Moderna, que también ha desarrollado un ensayo clínico que ha demostrado que es segura y efectiva en adolescentes de 12 a 17 años, con una protección del 93% tras la segunda dosis. Esta farmacéutica también pedirá autorización en breve.

Antes de que lo haga la UE, Estados Unidos empezó hace unos 10 días a vacunar con Pfizer a los adolescentes de entre 12 y 15 años, con un ritmo mucho más rápido desde que la Agencia Federal del Medicamento (DFA, por sus siglas en inglés) dio luz verde.

Según apunta Hernández-Merino, "no es de esperar que ocurra nada" excepcional en la vacunación de la población de 12 a 15 años. ""o hay razones biológicas ni de experiencia para pensar que con 12, 13 o 14 años ocurran cosas distintas que entre 16, 20 o 30 años", abunda el experto.

Jóvenes o vulnerables

Sin embargo, la seguridad y eficiencia de las vacunas entre la población adolescente no es el único aspecto en el debate en torno a si también deben ser vacunados contra la Covid. Según admiten fuentes de Sanidad, existe "otro debate" que el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dejó claro en la inauguración esta semana de la 74 Asamblea Parlamentaria de la organización, donde clamó en contra de que los países de altos ingresos estén pensando ya en vacunar a su población más joven -que suele tener Covid asintomática y rara vez registra complicaciones- cuando los países del resto del mundo no pueden proteger a su población más vulnerable o a sus sanitarios.

Este aspecto, la vacunación de los adolescentes, fue una de las críticas que Ghebreyesus y representantes de países de renta media y baja lanzaron contra el 'primer mundo', que a su juicio "acapara" vacunas sin importar que el resto no pueda vacunar y sin repartir "de manera equitativa" las dosis. "El 75% de las vacunas" está disponibles "solo en 10 países del mundo", denunció.

"Idealmente debería vacunarse antes a toda la población vulnerable de todas las partes del mundo, las personas de edad, los sanitarios los enfermos crónicos", reconoce Hernández-Merino que, sin embargo, no cree que esto sea un proceso "paralelo" a la vacunación de adolescentes. "No va a suponer un trasvase de vacunas a los países con más necesidades" si no se hace.