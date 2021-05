El PSPV i Ciutadans 'tomben' el monòlit del 15M de Ribó en la plaça de l'Ajuntament

El monòlit en forma de panell informatiu instal·lat en la plaça de l'Ajuntament de València amb motiu del desé aniversari del moviment 15M ha acabat generant una nova bretxa en el si del Govern local del Rialto conformat per Compromís i el PSPV-PSOE des de fa sis anys. Els socialistes han impulsat una moció, alternativa a una altra presentada pel PP, perquè aquest element se substituïsca per una escultura "que represente al 15M i a totes les realitats socials, cíviques i culturals" que alguna vegada s'han manifestat en l'emblemàtica plaça. La iniciativa ha rebut el suport de Ciutadans, l'abstenció del PP i els vots en contra de Compromís i Vox, per la qual cosa finalment ha sigut aprovada.

D'aquesta manera, i segons el text recolzat pel ple, el Consistori convocarà un concurs d'artistes i escultors de prestigi per a triar el format d'un monument "identitari, singular i únic que aporte valor a la places i represente a totes les realitats socials, cíviques i culturals", ha afirmat el regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán (PSOE), per a qui el monòlit actual "deixava fora a una part important de les realitats d'aquesta ciutat". A més, ha insistit que l'espai públic "és de tots perquè no és de ningú i de tots els partits" i ha afegit que Compromís va prendre "una decisió unilateral" que no han pogut reconduir després de setmanes "intentant parlar, pactar i acordar" amb la coalició que lidera l'alcalde Joan Ribó.

Què diu el monòlit?

El panell instal·lat en la plaça de l'Ajuntament té una foto d'una assemblea del 15M de l'any 2011 i només quatre paràgrafs, en valencià, castellà i anglés. En ells, realitza un recorregut pels diferents moviments socials "responsables d'haver aconseguit nombrosos avanços socials al llarg de la història de la nostra ciutat". A continuació es refereix expressament al 15M i a la Primavera Valenciana, i nomena uns altres com el veïnal, el feminista, el LGTBI, per les víctimes del metro o la llibertat d'expressió i expressa el reconeixement a tots ells.

Després de l'aprovació de la moció del PSPV, fonts de Compromís han indicat que el monòlit "és un reconeixement a diversos moviments socials" i s'han preguntat "per què això molesta als qui haurien de representar, precisament, a una societat plural", al mateix temps que han al·ludit a les reivindicacions recollides en el monòlit, com l'autogovern, el feminisme, la cultura, la defensa de l'horta o la lluita LGTBI o de les víctimes de l'accident del metro. "Just ara els molesta la lluita contra la corrupció. Quins són els noms que volen amagar sota la catifa d'una suposada polèmica per un monòlit?", han manifestat.

Des del PP sostenen que la seua moció inicial i la posterior abstenció del seu grup han sigut "clau" perquè se substituïsca el monòlit. La seua portaveu, María José Catalá, ha assenyalat que no podien votar a favor d'una moció "que no preveu la retirada immediata del monòlit del 15M, que seguirà en la plaça", i s'ha compromés al fet que si en 2023 rep el suport majoritari en les urnes "la seua retirada serà la primera actuació que pose en marxa. Perquè volem una plaça de l'Ajuntament que no siga polititzada com ha pretés l'alcalde Ribó", ha afegit.

El portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, ha manifestat que la substitució del monòlit al 15M acordada en el ple "demostra que es pot evitar que el populisme governe a València" i ha dit que la ciutat "no mereix el sectarisme de Ribó. L'alcalde no pot continuar implantant la seua ideologia sense cap mena de mirament".

Per part seua, el portaveu de Vox, José Gosálbez, ha acusat el primer edil de convertir l'Ajuntament en el seu "mas particular" i fins i tot "menystindre" als seus socis de Govern per a posar el monòlit que han volgut.