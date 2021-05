Quatre detinguts a Alacant per agredir a policies i provocar un altercat quan es desallotjava un local

En el moment de la intervenció, quan es va demanar als acusats que es posaren la mascareta, un d'ells presumptament els va replicar de manera desafiadora i va animar a la resta de persones a desobeir als efectius. Així mateix, pel que sembla va colpejar contundentment a una agent, provocant així un altercat entre clients i policies.

Finalment, l'operatiu va finalitzar amb la detenció d'aquests quatre homes i amb la dissolució de la multitud que s'havia congregat al voltant, segons ha informat la Policia en un comunicat.

Els fets van començar quan una patrulla de Policia Local va observar com d'un establiment del centre d'Alacant provenia una música amb el volum molt alt sense tindre permís per a açò, per la qual cosa incomplia la normativa de salut pública establida per la pandèmia.

Així mateix, en l'interior del local els agents van trobar a un gran nombre de persones ballant sense mascareta i sense respectar la distància de seguretat entre ells. Quan els efectius van donar instruccions perquè tothom es posara la mascareta, un d'ells els va replicar de manera desafiadora i va animar a la resta de persones al fet que feren el mateix i desobeïren les seues instruccions.

Per açò, els policies van sol·licitar suport d'altres unitats davant la quantitat de persones congregades en el local, així com un indicatiu de la Unitat de Policia Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana per a inspeccionar l'establiment.

En eixe moment, en veure's recolzats per la massa de gent, els acusats van començar a animar als altres perquè agrediren els policies. Quan els agents van intentar separar als incitadors de la massa, un d'ells va colpejar contundentment a una agent el que va provocar un altercat entre clients i policies.

Finalment, la intervenció s'ha saldat amb la detenció dels quatre homes i amb la dissolució de la multitud que s'havia congregat al voltant, de la manera més ràpida possible per a salvaguardar la integritat física i la salut de tots els allí presents.

El local ha sigut sancionat per obertura d'establiments sense llicència, per la qual cosa també s'ha realitzat un acta per infringir la normativa sanitària vigent.

Els detinguts, d'entre 20 i 29 anys d'edat, han sigut posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant.