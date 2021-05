El cura Matías revela el audio que envió a su madre durante la explosión de la calle Toledo: "Reza por mí"

Todo había saltado por los aires, pero entre los escombros, Matías seguía vivo. Había sobrevivido a la brutal explosión de una tubería de gas en calle Toledo de Madrid, que se cobró la vida de cuatro personas el pasado mes de enero.

Atrapado en la quinta planta, mientras esperaba a ser rescatado, grabó este emotivo video para despedirse de sus seres queridos por si no lograba salir de allí. "Reza por mí, es que no sé si me van a poder rescatar de aquí", fueron las palabras que le grabó a su madre.

"Perdí la noción espacio-tiempo, no sabía dónde estaba, no sabía sinceramente si saldría con vida. De hecho, yo pensaba que aquello se iba a derrumbar y me iba a morir", ha asegurado.

Por primera vez, recuerda ante una cámara aquellos angustiosos minutos y como logró mantener la calma para salir de allí sin un rasguño. "La pared desaparece. Si me hubiera levantado con fuerza por el miedo o la desesperación, hubiera caído al precipicio", ha relatado.

También recuerda a las cuatro víctimas mortales provocadas por la explosión, que han recurrido la decisión del juez de archivar la causa. Los afectados creen que no fue un simple accidente y que se podría haber evitado.

"Ese dolor permanece. Yo lo voy a recordar como un acontecimiento doloroso, traumático, trágico, en el cual han perdido la vida víctimas inocentes", ha rememorado.

Según la investigación, todo comenzó en la calle, donde las aguas subterráneas provocaron un corrimiento de tierra que pudo haber desplazado la tubería del gas, desconectando la acometida.