Cvirus.- Sanitaris protesten davant hospitals per a exigir la renovació "total" dels contractes de reforç covid

20M EP

NOTICIA

Professionals sanitaris s'han concentrat aquest dijous a les portes dels centres de salut i hospitals de la Comunitat Valenciana per a exigir a la Conselleria de Sanitat que renove "la totalitat" dels contractes de reforç per la pandèmia, ja que consideren que segueixen sent "molt necessaris" per al procés de vacunació i per a "reprendre la normalitat" en el sistema de salut.