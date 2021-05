L'Ajuntament de València demana, amb l'abstenció de l'oposició, el cessament de violència contra el poble palestí

La moció, defesa per la regidora d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València, Maite Ibáñez, ha recalcat la necessitat de recolzar al poble palestí perquè puguen tindre "una vida digna" i que es resolga aquest conflicte que és "la història d'una ocupació il·legal perquè no va de religions sinó d'un colonalisme en el segle XXI" i que entre les víctimes hi ha ja més de 50 menors.

Per açò, s'insta així mateix al Consell i al Govern d'Espanya a parar les activitats que puguen contribuir a facilitar els crims i "la massacre en la població civil".

Per la seua banda, la regidora del PP Marta Torrado ha justificat la seua abstenció en què és el Govern d'Espanya el que "ha de mediar, en coordinació amb la Unió Europea, entre israelians i palestins per a trobar una solució dialogada i per a reprendre el procés de pau".

Des de Cs, Javier Copoví ha fonamentat la seua posició en què la violència "mai és justificable i solament genera violència i davant ella "no es pot ser partidista ni subjectiu" i aquesta "moció solament mira en una direcció i en un sentit". Així mateix, ha mostrat la solidaritat del seu grup amb les víctimes conflicte "sense discrimació" i contra la violència "emparada per qualsevol grup i govern".

De la mateixa manera, el regidor de Vox José Gosálbez s'ha abstingut perquè aquesta moció és una "cortina de fum" per a "no parlar dels problemes reals dels valencians com les cues del fam", el contingut "transcendeix amb molt les competències d'una administració local", i a més ha recalcat que "sempre" recolzaran la sobirania i frontera dels Estats amb demanen per a Espanya.